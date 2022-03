Manaus vive “apagão” na internet

Nesta terça-feira (22), os usuários de internet estão enfrentando sérios problemas devido a falta de sinal fornecido pelas operadoras que disponibilizam o serviço na capital amazonense.

Sem internet em Manaus? Vamos voltar a trabalhar aqui pic.twitter.com/4tLdKsN5Sq — Ju ribe  (@julianaribe) March 22, 2022

A redação do Portal AM News recebeu várias reclamações e também tentou contato com as assessorias das operadoras sem êxito.

Essa é terceira vez que ocorre uma “apagão” desta natureza em Manaus.

um dia falta água, outro falta luz, hoje é internet… bem vindo a Manaus — euedrei (@euedrei_) March 22, 2022

Usuários relatam que o problema teve início por volta das 10h30 e ainda continua em várias áreas da capital.

🇵​​​​​🇴​​​​​🇷​​​​​🇹​​​​​🇦​​​​​🇱​​​​​ 🇦​​​​​🇲​​​​​ 🇳​​​​​🇪​​​​​🇼​​​​​🇸​​​​​