“Manaus Verde” já distribuiu mais de 47 mil mudas

A Prefeitura de Manaus doou mais de 47 mil mudas de plantas no primeiro ano do programa municipal de arborização “Manaus Verde”, idealizado pelo prefeito David Almeida e coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O programa realizou 45 ações e foi uma das principais atividades ambientais realizadas em 2021 e visa melhorar a cobertura vegetal de todas as zonas geográficas da cidade, além das comunidades do entorno da capital.

Outro destaque do programa de arborização municipal foi a quantidade de mudas produzidas em 2021, no viveiro municipal, instalado provisoriamente nas dependências do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), na zona Leste. Mais de 97 mil mudas de plantas, entre espécies frutíferas, florestais, ornamentais e medicinais foram produzidas.

Os números consolidados de 2021, das ações de arborização, foram bastantes satisfatórios, conforme o secretário da Semmas, Antonio Stroski. “O trabalho de arborização foi bastante afetado nos três primeiros meses do ano, devido à segunda onda da Covid-19. Nossas ações ganharam as ruas no fim de março praticamente, mas mesmo assim conseguimos números significativos”, destacou Stroski.

Para 2022, segundo o secretário, a meta é dobrar, principalmente no plantio e na doação de mudas. “Nossas ações ficaram mais intensas, graças ao arrefecimento da pandemia em nossa cidade. Mas claro que o trabalho depende muito do cenário epidemiológico, e torcemos para que a cobertura vacinal aumente para que possamos levar para mais pessoas esse trabalho, que é tão importante para todos”, salientou Stroski.

No ano passado, a Semmas realizou o plantio de mais de 15,8 mil mudas, entre arbóreas e ornamentais, sendo a quantidade de mudas ornamentais de 10.150, enquanto as arbóreas, 5.743. O total de 103 ações de arborização e paisagismo foram executadas. O total de 1.271 autorizações de corte e poda foram emitidas pelo órgão.

O diretor de Arborização da Semmas, Deyvson Braga, pontuou os benefícios de uma cidade arborizada. “As árvores urbanas desempenham diversas funções importantes, dentre elas podemos destacar o sombreamento, o conforto térmico e a requalificação paisagística do meio urbano. Além disso, o trabalho contribuiu para a criação de corredores de passagem de fauna para vários animais, entre eles o sauim-de-coleira, espécie de primata endêmica do bioma amazônico e que corre risco de extinção”, informou.

Petrópolis

A atividade de doação de mudas da próxima quarta-feira, 16/2, vai ocorrer na rua Campos do Jordão, bairro de Petrópolis, nas proximidades do condomínio Residencial Paulo VI, zona Sul. “A gestão do prefeito David Almeida tem se empenhado em doar e plantar um número cada vez maior de mudas e, dessa forma, contribuir para melhoria da cobertura vegetal em nossa capital”, concluiu Deyvson.

