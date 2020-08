Manaus vence o Paysandu

O Manaus conquistou a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (29/8), em jogo contra o Paysandu. A partida em casa, na Arena da Amazônia, rendeu 2 gols para o Gavião do Norte e 1 para o Papão. Com o resultado, o esmeraldino entrou no G4 do grupo A.

Os gols da vitória saíram dos pés de Rennan e Paulinho Simionato. Diego Matos foi quem marcou para o time paraense. “É uma sensação muito maravilhosa, que vem coroar todo o trabalho”, avaliou Rennan.

O Manaus FC respira mais aliviado. O time amazonense precisou chegar à quartada rodada para vencer na Série C.

O técnico do Gavião do Norte, Luizinho Lopes, atribuiu o resultado deste sábado ao trabalho realizado na semana. “A entrega, disciplina, de toda a equipe”, disse. “É o momento da gente valorizar o coletivo”, completou. Luizinho entrou para o time no dia 12 deste mês, e já estreou na segunda rodada do Brasileiro.

FONTE: PMA

