Manaus vai adotar estratégia drive-thru para a vacinação de idosos

Pessoas de 60 anos ou mais poderão se vacinar por meio do serviço de drive-thru a partir desta sexta-feira, 27/3. A Prefeitura de Manaus colocará em operação o recurso para agilizar a vacinação de idosos contra a influenza, garantido o distanciamento social orientado como medida para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Para facilitar o acesso à vacina, serão selecionados pontos estratégicos da cidade para ofertar o serviço, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h. A campanha de vacinação em Manaus começou nesta terça-feira, 24.

“É uma grande novidade, pois não queremos os idosos nas unidades de saúde, para não aumentar o risco de contágio, além de tornar mais prático o trabalho de vacinação. Os serviços serão oferecidos em cinco grandes shoppings de Manaus, que vão ajudar, e muito, a nossa campanha”, completou Arthur, lembrando que a vacinação casa a casa continua e que, em dois dias, foram mais de 14 mil idosos imunizados.

“Estamos vacinando nossos idosos sem que eles precisem sair de casa. Os que são acompanhados pela Estratégia Saúde da Família já estão sendo vacinados. Os que não estão na ESF estão preenchendo o cadastro em nosso site para receber a visita das equipes de vacinação a partir da próxima semana. Mas temos percebido certa ansiedade por parte dos idosos, que querem se vacinar logo, motivo pelo qual vamos lançar mão também dessa alternativa”, reforçou o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Marcelo Magaldi.

Drive-thru é um serviço fornecido por uma empresa que permite que os clientes comprem produtos sem sair de seus carros. No caso da campanha, será para vacinar o idoso sem que ele precise sair do carro, enfrentar filas ou aglomerações. Essa estratégia vem sendo utilizada em cidades como São Paulo (SP), Curitiba (PR), Distrito Federal e Rio de Janeiro (RJ).

Operacionalização

Os postos de vacinação no sistema drive-thru serão montados nos estacionamentos dos shoppings (fechados temporariamente como forma de prevenção), razão pela qual não está havendo circulação de pessoas. As equipes farão a vacinação do idoso sem que ele precise sair do veículo. Cada equipe será formada por oito profissionais, entre vacinadores, registradores/triadores, equipe de apoio e um coordenador local.

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa, enfermeira Marinélia Ferreira, explica que haverá critérios para a vacinação. “Só poderão entrar nos shoppings pessoas dentro de veículos com a finalidade de vacinação, carros ou motocicletas. Será necessário apresentar um documento de identificação com foto e o CPF. Sem isso, não será aplicada a vacina. Só serão vacinadas as pessoas com 60 anos ou mais”, ressalta Marinélia.

Pontos de drive-thru para a vacinação

Amazonas Shopping – estacionamento

Manauara Shopping – na entrada do shopping, pela avenida Mário Ypiranga Monteiro

Shopping Ponta Negra – estacionamento G1

Shopping Phelippe Daou – estacionamento

Shopping Grande Circular – estacionamento (início na terça-feira, 31/1)

Shopping Via Norte – estacionamento (Funcionará somente na sexta-feira, 27/3, e segunda-feira, 30/3)

Comentarios