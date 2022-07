Manaus terá semana com Sambódromo e mais 83 locais de vacinação contra a Covid-19

MANAUS — A Prefeitura de Manaus abre a semana de 11 a 15/7 com 84 pontos de vacinação contra a Covid-19 distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. As 81 unidades básicas de Saúde (UBSs) e os dois pontos estratégicos de grande fluxo (Studio 5, na zona Sul, e shopping Phelippe Daou, na zona Norte) continuam a operar normalmente ao longo de toda a semana. Já o Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, na zona Oeste, será mantido como local de atendimento até a próxima quarta, 13/7, com drive-thru e com postos para pedestres, em substituição ao Centro de Convenções Vasco Vasques, que deixa de funcionar.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, a continuidade do atendimento no sambódromo por mais três dias visa oferecer mais uma oportunidade de acesso aos usuários que preferem se vacinar no sistema drive-thru, mas não puderam ir durante a mega-acão de intensificação, que alcançou o total de 53.597 pessoas.

“Além disso, decidimos otimizar o espaço e as equipes de vacinação, deslocando para o sambódromo o serviço de atendimento a pedestres do Vasco Vasques, que registrou demanda abaixo do esperado”, explica o secretário.

Os três pontos estratégicos vão funcionar das 9h às 16h e as unidades estarão vacinando em horários diferenciados, de acordo com o porte e a capacidade de atendimento. As de pequeno porte atenderão das 8h às 16h, as de horário regular, das 8h às 17h, e as de horário estendido, das 8h às 20h.

A relação completa dos pontos de atendimento pode ser consultada no site da Semsa por meio do link http://bit.ly/localvacinacovid19, e nas redes sociais da Secretaria (@semsamanaus, no instagram, e Semsa Manaus, no facebook).

O município segue oferecendo de primeira à quarta a todos os públicos contemplados na campanha de vacinação. Para os que têm entre 5 e 11 anos, estão liberadas duas doses. Os adolescentes de 12 a 17 anos podem receber três doses, sendo que a terceira (primeiro reforço) deve ser tomada quatro meses após a segunda. Já para o público de 18 anos e mais estão liberadas quatro doses, também com intervalo de quatro meses entre as doses de reforço (terceira e quarta).

Mesmo as pessoas que iniciaram o esquema vacinal com Janssen já podem tomar o reforço, respeitando o intervalo de quatro meses entre as doses, que podem ser feitas com qualquer dos três imunizantes utilizados no esquema complementar (Pfizer, Astrazeneca ou a própria Janssen).

O secretário Djalma Coelho reforça a importância da continuidade da vacinação de acordo com os parâmetros definidos pelo Ministério da Saúde, enfatizando a queda da proteção contra o coronavírus após um período de quatro a seis meses.

De acordo com Djalma, a prefeitura está acompanhando a média móvel de casos de Covid na capital. “Por enquanto, seguimos com a recomendação de reforço das medidas individuais de proteção e com a orientação de que, diante de sintomas gripais, o usuário procure uma UBS para consulta e testagem rápida”.