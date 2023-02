Manaus terá oito bairros com interrupção de energia nesta quarta

MANAUS — Oito bairros de diferentes zonas geográficas da cidade terão o fornecimento de energia elétrica interrompido, nesta quarta-feira, 8/2, conforme a concessionária Amazonas Energia, em virtude da execução de serviços de adequações, ampliações e manutenções, na rede elétrica.

Segundo a empresa, dependendo das condições climáticas, do andamento dos serviços, ou por outro motivo, o desligamento da rede elétrica poderá ser cancelado ou ter o seu religamento antecipado.

Manutenção programada:

Zona rural – ramal da Água Branca 1 (acesso pela estrada AM-010, quilômetro 32), das 9h às 14h.

Zona rural – ramal São Francisco, quilômetro 42, das 15h às 16h.

Bairro da Paz – rua Comandante Teófilo Matos, das 8h30 às 12h.

Santa Etelvina – rua Santa Aurélia (antiga rua 31), das 13h às 16h.

Japiim – rua do Comércio (atrás da feira do Japiim), das 9h às 16h.

Zona rural – vicinal Cláudio Mesquita, s/nº (acesso ramal Mete-marcha, quilômetro 15 da BR-174), das 9h às 16h30.

Lago Azul – ramal do Acará, das 9h às 16h.

Expansão e melhoria da rede:

Tarumã – ruas Vila Ega; Ramiro Santos; Capabari; Gebes Medeiros Filho e adjacências, das 8h às 17h.

Lírio do Vale 1 – conjunto Augusto Montenegro, rua C com as ruas 17, 18, 19, 20 e adjacências, das 8h às 17h.

Aleixo – avenida Uirapuru, 42 (acesso pela avenida Cosme Ferreira) e adjacências, das 8h às 16h.