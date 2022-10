Manaus terá esquema especial de trânsito e ônibus neste domingo; confira

MANAUS — O primeiro turno das eleições 2022, que acontecem neste domingo (2), terão um esquema especial tanto na frota de ônibus quanto nas ruas de Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), serão 356 fiscais para orientar a população e garantir a fluidez do trânsito na capital.

Em Manaus a gratuidade do transporte público será das 4h às 18h. O horário de votação na capital amazonense será das 07h às 16h, para coincidir com o horário das eleições em Brasília.

Do total de fiscais disponibilizados pelo IMMU, 56 atuarão nos terminais e garagens do ônibus, para garantir a saída no horário planejado da frota de 1.149 ônibus disponibilizados para este domingo.

Em caso de dúvidas sobre a rota dos ônibus para chegar ao seu local de votação, os usuários do transporte podem fazer a consulta pelo aplicativo “Cadê meu ônibus”ou Disque Transporte 118. Estes serviços não são exclusividades neste domingo de votação e estão disponíveis para a população regularmente.

A partir das 05h, 300 fiscais do IMMU atuarão no monitoramento do trânsito de veículos e pedestres para assegurar o acesso aos locais de votação e impedir a interdição das ruas e avenidas da capital.

Os entornos dos locais de votação serão preservados de estacionamentos indevidos pelos fiscais, para garantir a fluidez do trânsito e em caso de interdições ou obstruções de vias, a população pode solicitar a presença dos agentes de trânsito pelo telefone 0800 092 1188. O Plantão do IMMU Trânsito é um servio regular que pode funcionar 24 horas, todos os dias.