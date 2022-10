Manaus terá dez pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado

MANAUS — Para facilitar o acesso dos usuários que só possuem tempo livre nos fins de semana, a Prefeitura de Manaus irá disponibilizar a vacinação contra a Covid-19 em dez unidades de saúde neste sábado, 1º/10, que funcionam das 8h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que todos os pontos atenderão crianças a partir de 3 anos, adolescentes, adultos e idosos.

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, orienta a população a manter o esquema vacinal contra a doença atualizado, especialmente com as doses de reforço (terceira e quarta doses), que muitas pessoas estão deixando de tomar.

“O nosso Sistema Municipal de Vacinação (SMV) está registrando mais de 631 mil atrasados da terceira dose, e mais de 380 mil atrasados da quarta dose, até esta sexta-feira, 30/9. Esses números estão com essa tendência alta há algum tempo, e estamos estimulando que os usuários voltem às unidades para tomar essa vacina, pois isso apenas trará saúde e segurança para todos”, conta Djalma.

O subsecretário detalha que a 3ª dose está liberada para as pessoas a partir de 12 anos de idade, respeitando intervalo entre a 2ª dose. Adultos imunossuprimidos devem tomar após 28 dias ou mais; adolescentes imunossuprimidos devem aguardar pelo menos dois meses; idosos a partir de 60 anos podem tomar após três meses ou mais; e para o público em geral com 12 anos ou mais, o intervalo é de quatro meses.

Já a 4ª dose pode ser recebida por pessoas com 18 anos ou mais, desde que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos quatro meses. “Lembramos que a campanha de imunização contra a doença contempla toda a população a partir dos 3 anos de idade, e quem não tomou a 1ª dose, ainda pode iniciar o esquema vacinal, e deve retornar para tomar a segunda”, reforça.

A vacinação é a principal forma de se proteger contra as formas graves do coronavírus, de acordo com inúmeros estudos científicos, e é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os usuários devem comparecer na sala de vacina portando documento de identidade com foto e cartão de imunização.

A lista com todos os endereços, horário e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. Todas as novidades sobre a campanha também são divulgadas nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Veja os pontos:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul

UBS Augias Gadelha – Rua 15, Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, 170, Núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, Flores

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, Morro da Liberdade

Zona Leste

USF Alfredo Campos- Alameda Cosme Ferreira, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, Glória.