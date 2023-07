Manaus terá 9 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado

Nove pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus estão disponíveis para a população que deseja atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19 e outras doenças imunopreveníveis, neste sábado, 1º/7. A oferta da imunização aos sábados faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para reforço da campanha de imunização contra a doença na capital amazonense.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reitera que a população deve manter atualizado o esquema vacinal como forma de manter a Covid-19 sob controle, além de reduzir os riscos de hospitalizações e óbitos pela doença. Ela orienta as pessoas a buscar a unidade de saúde mais próxima de suas casas para receber o imunizante.

“A vacina é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, e também é ofertada aos sábados, nessas nove unidades da rede municipal, para que aquelas pessoas que trabalham ou estudam nos dias úteis possam também se proteger contra a Covid”, afirma.

A titular da Semsa informa que os pontos de vacinação disponíveis aos sábados funcionam das 8h às 12h e estão distribuídos por toda a capital, sendo, ao menos, um em cada zona distrital de saúde. É necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina para receber o imunizante.

Nas unidades de saúde, são aplicadas vacinas de 1ª ou 2ª dose do esquema primário, bem como doses de reforço, conforme a situação vacinal. Os usuários podem consultar as doses que devem receber na plataforma on-line Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), clicando em “Consultar minhas doses” e informando o número do CPF.

Para os adultos que vão iniciar ou completar o esquema primário de 1ª e 2ª doses estão disponíveis as vacinas monovalentes Pfizer, Janssen e Coronavac. Os imunizantes são ofertados também para adolescentes de 12 a 17 anos como 3ª dose de reforço. A vacina Pfizer baby (tampa vinho) é ofertada para crianças de 6 meses a 4 anos, e a Pfizer pediátrica (tampa laranja) é aplicada naquelas de 5 a 11 anos.

A vacina bivalente, que protege contra cepas originais do coronavírus e subvariantes da Ômicron, está disponível para pessoas a partir de 18 anos que já receberam a segunda dose do esquema primário, ou qualquer dose de reforço, há, ao menos, quatro meses.

A bivalente é também ofertada, obedecendo a mesma sequência de doses e intervalos, a pessoas a partir de 12 anos de imunossuprimidas, com comorbidades, com deficiência permanente, residentes em instituições de longa permanência, gestantes, puérperas, indígenas e quilombolas.

Confira os pontos de vacinação da Semsa abertos neste sábado, 1º/7:

Zona Norte

Clínica da família Carmen Nicolau – rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

USF Áugias Gadelha – rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

USF Major PM Sálvio Belota – rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

USF Amazonas Palhano – rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

USF Leonor Brilhante – avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

USF Leonor de Freitas – avenida Brasil, s/nº, Compensa 1