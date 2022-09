Manaus terá 87 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta semana

MANAUS — A Prefeitura de Manaus dá prosseguimento à vacinação contra a Covid-19, com o funcionamento de 87 pontos de imunização, no período de segunda a sexta-feira, 12 a 16/9. A vacina, que pode ser recebida por crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas, é a principal forma de evitar as manifestações graves do vírus.

As unidades de saúde que ofertarão os imunobiológicos terão horários diferenciados. As de pequeno porte vão atender das 8h às 16h, enquanto os estabelecimentos de saúde de horário regular funcionarão das 8h às 17h. Para facilitar ainda mais o acesso aos imunizantes, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizará as vacinas nas dez unidades de horário ampliado que funcionarão das 8h às 20h. O shopping Phelippe Daou, na zona Norte de Manaus, continua como ponto estratégico de vacinação atendendo o público das 9h às 16h.

A lista completa com os horários de funcionamento e endereços de cada estação de vacinação podem ser conferidos pelo link: bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Semsa (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, enfatiza a importância de a população continuar tomando as doses de reforço como forma de reduzir o contágio da doença.

“É importante que todos entendam que a vacina representa uma proteção individual que se reflete no coletivo. Quanto mais pessoas se vacinarem, menores as chances de circulação do vírus. Todos devem se proteger das formas graves dessa doença. A Covid-19 não deve ser subestimada, é uma doença grave que traz muitos prejuízos à saúde”, acentua.

Dos 87 postos de vacinação, 45 são direcionados ao público infantil, a partir dos 3 anos de idade. Os adolescentes a partir dos 12 anos de idade, também podem receber a primeira dose ou a segunda e a terceira, conforme o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de quatro meses.

O intervalo entre as doses para pessoas imunossuprimidas é de dois meses. Já o público adulto nessas condições precisa aguardar ao menos 28 dias para receber as doses subsequentes. Os idosos com 60 anos ou mais devem esperar ao menos três meses.