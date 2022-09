Manaus terá 87 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta semana

MANAUS — A população manauara poderá buscar 87 unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, distribuídas em todas as zonas geográficas, para atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19, nesta semana, de segunda a sexta-feira, 26/9 a 30/9. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) busca alcançar, principalmente, pessoas com as doses de reforço em atraso e crianças não vacinadas.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, afirma que a procura pela vacina vem diminuindo em Manaus, e alerta que as pessoas precisam estar com a imunização em dia, para prevenir que novas ondas da Covid-19 voltem a impactar a vida em sociedade. “Nesse momento, as salas de vacina estão com uma demanda baixa, então é um momento ideal para buscar a vacinação, pois o tempo de espera é muito curto e essa atitude só vai trazer benefícios para a sua saúde”, orienta Shádia.

A titular da Semsa lembra que os usuários devem levar documento de identidade com foto e o cartão de vacina, para receber o imunizante. Crianças de 3 a 11 anos e adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis, e também podem atualizar o calendário básico de vacinação no momento em que buscarem a unidade de saúde.

“Pedimos que nossa população reserve só um tempinho durante a semana para fazer essa vacinação, e aproveite para chamar amigos, vizinhos e familiares, pois quem está vacinado protege a si e ao próximo. Temos unidades que vacinam até as 20h, justamente para facilitar o acesso de todos, seja com a primeira, segunda, terceira ou quarta dose”, disse a secretária.

A lista completa com os endereços das unidades, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários também podem obter mais detalhes por meio das redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Vacinação infantil

Nesta semana, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos poderá ser feita em 45 unidades de referência. Shádia Fraxe informa que a imunização para crianças de 3 a 4 anos será centralizada em 11 UBSs de horário ampliado por conta do baixo estoque de CoronaVac, e a previsão do Ministério da Saúde é que novos lotes sejam enviados em novembro.

De acordo com o Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br), até a última sexta-feira, 23/9, apenas 160 mil receberam a primeira dose, e 86 mil tomaram a segunda. A estimativa é que aproximadamente 388 mil crianças de 3 a 11 anos de idade morem na cidade de Manaus.

Doses de reforço

Um dos esforços da Semsa é para alcançar o público que já completou o esquema vacinal, com as duas doses, mas precisa tomar as doses de reforço (terceira e quarta doses) para restabelecer o nível de anticorpos contra a doença, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Esse grupo representa a maior parte dos “atrasados” da campanha.

Cerca de 632 mil pessoas estão com a terceira dose em atraso, e outras 374 mil já podem receber a quarta dose, de acordo com dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), até a última sexta-feira, 23/9.

“Também continuamos aplicando a primeira dose para quem ainda não iniciou o esquema vacinal e buscando quem não tomou a segunda dose, mas esse quantitativo é bem menor. A orientação é que a população busque uma sala de vacina, levando seu cartão, para que a equipe possa avaliar qual dose está pendente e faça atualização na mesma hora”, orienta Shádia.