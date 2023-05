Manaus terá 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 durante a semana

A Prefeitura de Manaus dá continuidade à campanha municipal contra a Covid-19 e promove a vacinação contra a doença em 75 pontos da capital nesta semana, de segunda-feira, 8/5, até a sexta, 12/5. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela ação, os pontos estão distribuídos em todas as zonas geográficas de Manaus, de modo a facilitar o acesso da população às vacinas.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, explica que todos os públicos, de adultos, adolescentes e idosos a crianças e bebês a partir dos 6 meses, estão aptos a receber a vacina contra a Covid-19, seja de 1ª ou 2ª doses ou dose de reforço. Já a vacina bivalente é ofertada a pessoas a partir de 18 anos que tenham recebido a segunda dose do esquema inicial ou alguma dose de reforço há, ao menos, quatro meses.

“A vacina bivalente foi liberada pelo Ministério da Saúde e está disponível, desde o final de abril, em todos os 75 pontos de vacinação da prefeitura, como dose de reforço para as pessoas de 18 anos ou mais. E quem ainda não começou ou não completou o esquema vacinal primário, procure também o ponto mais próximo de sua casa, levando documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS, e cartão de vacina, para assegurar sua imunização contra a Covid-19 e contribuir para manter a doença sob controle na capital”, afirma.

Djalma informa, ainda, que pessoas a partir de 12 anos podem buscar qualquer um dos 75 pontos mantidos pela prefeitura para receber a vacina. Bebês a partir de 6 meses e crianças menores de 12 anos são atendidos em unidades específicas, dentre as quais 14 são voltadas à imunização de bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 são destinadas à aplicação das doses em crianças de 5 a 11 anos.

“Os usuários podem consultar endereços e horários de funcionamento de todas as unidades de saúde, assim como as vacinas disponíveis em cada uma delas, pelo site semsa.manaus.am.gov.br ou pelo link direto bit.ly/localvacinacovid19, além das redes sociais da secretaria no Instagram e Facebook”, complementa o subsecretário.

As unidades de saúde funcionam no horário regular, das 8h às 17h, nos dias úteis, sendo que nove delas oferecem atendimento em horário ampliado, das 8h às 20h, de modo a facilitar o acesso à imunização para quem estuda ou trabalha no horário comercial.

Os usuários podem também verificar sua situação vacinal e saber qual dose devem tomar na plataforma online Imuniza Manaus, com acesso pelo endereço imuniza.manaus.am.gov.br.

Bivalente

A oferta de vacina bivalente na rede municipal de saúde foi estendida para todas as pessoas a partir de 18 anos de idade em Manaus, no dia 29/4, atendendo a recomendação divulgada pelo Ministério da Saúde no dia 24/4, por meio da Nota Técnica nº 30/2023.

A aplicação do imunizante evita as formas graves da doença e previne desfechos como hospitalização e óbito, reforçando a proteção do organismo contra as cepas originais do coronavírus e as subvariantes da Ômicron.