Manaus terá 74 pontos de vacinação durante a semana

Setenta e quatro pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus estarão à disposição da população esta semana, ofertando a vacina contra a Covid-19. As unidades coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) funcionam no horário regular, das 8h às 17h, e no horário ampliado, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira. Os pontos de vacinação podem ser conferidos nas redes sociais da Semsa no Instagram (@semsamanaus) e no Facebook (Semsa Manaus).

Para ter acesso à primeira, à segunda e às doses de reforço, seguindo o esquema vacinal individual e intervalos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a população precisa apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, enfatiza a importância das vacinas para proteger a população das formas graves da doença, evitando hospitalizações, e também controlando a circulação do vírus Sars-Cov-2. “As vacinas são seguras e devem ser recebidas por adultos, idosos, adolescentes, crianças e bebês a partir de 6 meses de idade. Todos precisam se proteger contra as formas graves da doença e assim manter o vírus da Covid-19 sob controle”, frisa.

Shádia enfatiza que os 74 pontos de vacinação em funcionamento na rede municipal de saúde são referência para a população a partir de 12 anos de idade. Para as crianças e bebês, o atendimento é realizado em unidades específicas, sendo que 14 são dedicadas à imunização de bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 direcionadas à vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

Para verificar sua situação vacinal e conferir as doses que precisam receber, os usuários devem consultar a plataforma online Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), clicando na aba “Consultar minhas doses” e, em seguida, digitar o número do CPF.

Bivalente

A vacina bivalente, que reforça a imunidade contra a cepa original e as variantes da Ômicron, está liberada para todas as pessoas a partir de 18 anos, desde que tenham recebido a 2ª dose do esquema primário, ou qualquer dose de reforço, há pelo menos quatro meses.

A população com 12 anos ou mais que faz parte dos grupos prioritários também pode receber a vacina bivalente, observado o intervalo de quatro meses da 2ª dose ou de dose de reforço. São eles: imunossuprimidos, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente, e pessoas vivendo em instituições de longa permanência.