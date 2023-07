Manaus terá 74 pontos de vacinação contra Covid nesta semana

A Prefeitura de Manaus prossegue com o objetivo de fortalecer a cobertura vacinal contra a Covid-19, disponibilizando 74 pontos para aplicação de doses contra a doença ao longo desta semana. As unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que ofertam o imunizante, estão distribuídas em todas as zonas geográficas da capital, funcionando tanto no horário regular, das 8h às 17h, quanto no horário ampliado, das 8h às 20h, para facilitar o acesso da população.

Os endereços e horários de funcionamento dos locais de imunização podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no link bit.ly/localvacinacovid19, ou pelas redes sociais do órgão (@semsamanaus) e Facebook (Semsa Manaus).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, apelou para que a população continue atualizando seu esquema vacinal como forma de manter o controle da Covid-19. Shádia reforça que o cenário epidemiológico da Covid-19 segue sob controle, e que para manter essa realidade é fundamental que a população continue fazendo sua parte.

“A população precisa reforçar a proteção contra a doença tomando suas doses. O reforço é a manutenção da proteção contra os efeitos mais graves da doença. Não podemos subestimar o coronavírus e a vacina é a única arma eficaz para enfrentar a doença”, assegura.

Para se vacinar com a 1ª ou 2ª dose do esquema primário, ou com as doses de reforço, conforme os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde, os usuários precisam apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina.

A população pode se informar sobre sua situação vacinal na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), clicando na aba “Consultar minhas doses” e informar o número do CPF.

Do total de unidades que ofertam os imunobiológicos, 35 são específicas para atender as crianças de 5 a 11 anos e 14 são direcionadas para os bebês de 6 meses a 4 anos de idade.