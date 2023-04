Manaus terá 74 pontos de vacinação contra a Covid-19 durante a semana

Setenta e quatro pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus, distribuídos em todas as zonas da cidade, oferecem o imunizante contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a quinta-feira, 17 a 20/4. Estarão disponíveis vacinas para adultos, idosos, adolescentes e crianças a partir de 6 meses de idade. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela campanha, na sexta-feira, 21/4, não haverá vacinação devido ao feriado nacional de Tiradentes.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, assinala que a vacina bivalente, que protege contra o vírus original e as subvariantes da Ômicron, é disponibilizada em 54 Unidades de Saúde da Família (USF) que integram a lista de pontos de vacinação da prefeitura. A oferta do imunizante foi estendida, no início deste mês, para pessoas de 12 a 59 anos de idade com comorbidades, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

“As pessoas com comorbidades são mais vulneráveis às formas graves da Covid-19, e a aplicação da vacina bivalente reforça a proteção dessa população não só contra as cepas originais do coronavírus como também contra as subvariantes da Ômicron, que estão entre as mais difundidas. Imunizar essas pessoas ajuda a evitar formas graves da doença e a hospitalização de pacientes”, aponta.

A secretária de Saúde destaca ainda que as unidades de saúde funcionam, nos dias úteis, no horário regular das 8h às 17h, sendo que nove delas oferecem atendimento em horário ampliado, das 8h às 20h, para quem estuda ou trabalha no horário comercial. Os endereços e horários de cada ponto de vacinação podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria, ou diretamente por meio do link bit.ly/localvacinacovid19.

Para receber a vacina, o usuário precisa apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

Crianças

Dos 74 pontos de vacinação mantidos pela Prefeitura de Manaus, 35 são referência para a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade, e 14 oferecem atendimento para bebês e crianças a partir de 6 meses até 11 anos. Já as pessoas a partir de 12 anos que querem iniciar ou complementar o esquema de vacinação podem buscar qualquer um dos pontos disponíveis na rede municipal.

Os usuários podem ainda consultar a situação vacinal e saber qual dose do imunizante devem tomar por meio da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). No endereço, é possível conferir quais as doses já aplicadas e ainda emitir o certificado de vacinação, válido em âmbito municipal.

Bivalente

Desde o dia 4/4, a Prefeitura de Manaus ampliou a oferta da vacina bivalente para as pessoas de 12 a 59 anos de idade com comorbidades.

O grupo abrange as pessoas com Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão Arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, Insuficiência Cardíaca (IC), Cor Pulmonale e Hipertensão Pulmonar, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas, Arritmias Cardíacas, Cardiopatias Congênitas no adulto, Próteses Valvares e dispositivos cardíacos implantados, Doenças Neurológicas Crônicas e distrofias musculares, Doença Renal Crônica, Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves, obesidade mórbida, Síndrome de Down e outras síndromes genéticas e Doença Hepática crônica.

Também já estão recebendo a bivalente pessoas com 60 anos ou mais, imunossuprimidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente, com 12 anos de idade ou mais.

As doses do imunobiológico são de reforço, de modo que os usuários devem ter recebido duas doses do esquema inicial ou qualquer dose de reforço há, pelo menos, quatro meses. Não é preciso comprovar a condição de saúde para receber o imunizante.