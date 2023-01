Manaus terá 72 unidades com oferta de vacina contra a Covid ao longo da semana

MANAUS — A Prefeitura de Manaus estará com 72 pontos de atendimento abertos durante a semana de 9 a 13/1 para receber os diferentes públicos contemplados na campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Todas as unidades estão preparadas para atender a população de 12 anos ou mais, para o início do esquema vacinal e doses de reforço; e 32 delas farão também a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, que, a partir desta segunda-feira, já podem receber a primeira dose de reforço (terceira dose) desde que tenham recebido a segunda há, pelo menos, quatro meses. Além disso, quatro unidades de referência, uma em cada distrito, estarão vacinando, com primeira e segunda dose, os bebês de 6 meses a 2 anos de idade.

Para receber a vacina, o usuário deve apresentar o cartão de vacina ou a caderneta de vacinação (crianças e adolescentes), RG ou certidão de nascimento (para crianças menores), e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS).

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a expectativa da prefeitura é de que o movimento, a partir desta semana, seja maior nos pontos de vacinação por conta da liberação da terceira dose para o público de 5 a 11 anos de idade. “É o que esperamos. E aproveitamos essa nova fase para, mais uma vez, orientar aos pais e responsáveis a levarem seus filhos aos postos para completar o esquema vacinal contra a Covid-19, reduzindo os riscos de infecção e, principalmente, de agravamento, internação e morte”.

Shádia informa que todas as crianças nessa faixa etária, vacinadas com a segunda dose há quatro meses ou mais, devem receber o primeiro reforço. A vacina para este caso será a Pfizer pediátrica, mesmo que o esquema inicial tenha sido feito com CoronaVac.

O público de 12 a 17 anos também deve receber três doses da vacina (duas do esquema inicial e uma de reforço) e, para os que têm 18 anos ou mais, assim como para os adolescentes com alto grau de imunosssupressão, estão liberadas quatro doses da vacina, sendo duas do esquema inicial, e mais duas doses de reforço.

A quinta dose está liberada, até o momento, apenas para pessoas a partir de 18 anos, com imunossupressão.

A secretária orienta os usuários que consultem as datas em que receberam a última dose na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) e que observem os intervalos recomendados para as doses de reforço. “De modo geral, são quatro meses de intervalo, no entanto, idosos e imunossuprimidos têm intervalos menores, que devem ser conferidos”, observa.

Para Shádia Fraxe, embora o cenário atual seja muito mais favorável do que há um ano, por exemplo, é necessário manter altos os níveis de proteção individual e da coletividade contra o coronavírus. Ela lembra que novas subvariantes têm surgido de modo frequente e que a vacina ainda é a arma mais eficaz para o enfrentamento do vírus no mundo.

Todas as informações sobre a vacinação contra a Covid-19, como locais, horários de atendimento, públicos atendidos e intervalos entre doses, podem ser consultadas no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19 e nas publicações diárias feitas nas redes sociais da Secretaria (@semsamanaus, no Instragram, e Semsa Manaus, no Facebook).