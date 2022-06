Manaus terá 55 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta semana

MANAUS — A Prefeitura de Manaus irá ampliar o número de pontos de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizará 27 locais para imunização desse público, de segunda a sexta-feira, 20/6 a 24/6. Ao todo, 55 unidades irão ofertar a vacina ao longo da semana para diferentes públicos.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que em média, 15 unidades eram referência para a vacinação infantil contra a doença, em dias úteis, mas a secretaria está reordenando os pontos da campanha para facilitar o acesso à população.

“Nós estamos levando a vacina para cada vez mais perto das pessoas, com o objetivo de protegê-las contra as formas graves da Covid-19. Então peço que os pais ou responsáveis levem seus filhos para receber o imunizante. São duas doses essenciais para garantir a segurança dos pequenos contra o vírus”, disse.

12 anos ou mais

Nesta semana, de acordo com Djalma, a Semsa irá disponibilizar a vacinação contra a Covid em 55 pontos, sendo 27 apenas para o público com 12 anos ou mais, 26 locais para todas as pessoas com 5 anos ou mais, e uma unidade exclusiva para vacinação infantil. É preciso apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, e cartão de vacina.

Todos os endereços, horários e públicos atendidos podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook.

Djalma informou que, conforme o Vacinômetro municipal, cerca de 125 mil crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina, e cerca de 55 mil voltaram aos postos para tomar a segunda dose. A Semsa estima que há aproximadamente 305 mil crianças nessa faixa etária em Manaus.

“Nós reforçamos que o público de 12 anos ou mais está liberado para receber a dose de reforço, ou terceira dose, em todos os pontos de vacinação. Basta levar o cartão de vacina para comprovar que tomou as doses anteriores, e o documento de identificação com foto. Todas as doses aplicadas são seguras, eficazes e não possuem contraindicação”, lembrou o secretário.

O titular da Semsa acrescentou, ainda, que a quarta dose é ofertada aos adultos com alto grau de imunossupressão, trabalhadores da saúde e pessoas com 50 anos ou mais.