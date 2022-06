Manaus terá 53 pontos de vacinação nesta semana

A Prefeitura de Manaus irá ofertar a vacina contra a Covid-19 em 53 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), de segunda, 6/6, a sexta-feira, 10/6, em todas as zonas geográficas da cidade. A imunização contra a doença é disponibilizada à população de 8h as 17h nas unidades de horário regular, e de 8h as 20h nas unidades de horário ampliado.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, comemorou que mais de 77% da população vacinável já completou o ciclo de imunização em Manaus, mas alertou que há uma parcela grande de pessoas com doses pendentes.

“O público com dose atrasada está vulnerável à doença, pois somente a vacina protege contra casos graves da Covid-19, conforme indicam inúmeros estudos científicos. Já está comprovado que a vacinação reduziu as taxas de hospitalização e, por conta disso, estamos vendo as coisas voltarem à normalidade”, afirmou.

O titular da Semsa explicou que as unidades de saúde ofertam a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses da vacina, respeitando os intervalos indicados pelo Ministério da Saúde. A primeira e a segunda dose são oferecidas para todas as pessoas de 5 anos ou mais, a terceira está liberada para todos com 12 anos ou mais, e a quarta, para imunossuprimidos, trabalhadores da saúde e pessoas com 50 anos ou mais.

“Nos locais de vacinação, é exigida a presença dos pais ou responsáveis por crianças e adolescentes. Todas as pessoas que forem receber o imunizante precisam apresentar o cartão de vacina e um documento de identidade com foto, ou certidão de nascimento no caso das crianças”, orientou.

Locais

Do total de 53 locais de vacinação contra a Covid-19, oito são em unidades básicas de horário ampliado, que atendem de 8h às 20h, e 44 são em unidades de horário regular, que aplicam o imunizante de 8h às 17h. A única exceção é no Shopping Phelippe Daou, que aplica a vacina contra a Covid-19 das 9h às 16h.

O secretário Djalma Coelho ressaltou que duas unidades na zona Leste são exclusivas para a vacinação infantil: Clínica da Família Desembargador Fabio Couto Valle, no bairro Jorge Teixeira, e USF Alfredo Campos, bairro Zumbi. Nos demais pontos, a vacina está disponível para todos os públicos, ou seja, crianças, adolescentes e adultos.

A lista completa com os endereços e horários das unidades pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).