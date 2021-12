Manaus terá 53 pontos de vacinação de 13 a 17 de dezembro

Visando ampliar a oferta de locais onde a população possa encontrar a imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus terá 53 pontos de vacinação funcionando de segunda à sexta-feira, 13 a 17. A partir de quinta-feira, 16, a campanha ganha o reforço do shopping Via Norte e de mais cinco centros de compra onde há pontos para vacinar, coordenados pelo governo do Estado, e o número de pontos sobe para 59. Nesses locais e na carreta da vacina, na Praça Heliodoro Balbi, Centro, o atendimento vai até domingo, 19.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza os endereços e horários de funcionamento, por meio do link http://bit.ly/localvacinacovid19 e também nos perfis oficiais das redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Em todos os locais estão disponíveis primeira e segunda doses, além da de reforço. A Semsa Manaus alerta para os intervalos para a segunda dose: Pfizer (21 dias), CoronaVac (28 dias) e AstraZeneca (56 dias). Para a dose de reforço do imunizante Janssen, que pessoas com mais de 18 anos, à exceção de gestantes e puérperas, podem receber, o intervalo é de pelo menos dois meses da data em que tenha recebido a dose única.

A Semsa orienta que, em caso de dúvida, seja feita a consulta na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

Documentos

Para receber a primeira dose, tendo entre 12 e 17 anos, precisará estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

No caso da segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.

Números da vacinação

Desde o início da campanha em Manaus, no dia 19 de janeiro deste ano, o total de doses aplicadas passa de 3,2 milhões, entre primeira, segunda, dose única e de reforço. Quase 92% da população apta a ser imunizada, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde – pessoas de 12 anos e mais – já receberam a primeira dose, percentual que chega a 93,4% se forem acrescentados os que receberam a dose única da vacina Janssen. Mais de 77% já estão com o esquema vacinal completo.

Neste domingo, 12, o Sistema Municipal de Vacinação (SMV) indicava que o número de pessoas que ainda não haviam completado o esquema vacina, embora já tenham passado dos intervalos indicados pelos fabricantes dos imunizantes, era de 292.840, sendo 50.866 que tomaram a primeira dose da vacina CoronaVac; 51.612 da AstraZeneca; e 190.632 da Pfizer.

O Vacinômetro municipal apontava que 117.834 não tomaram, até hoje (domingo, 12), a primeira dose ou a dose única das vacinas disponíveis.

*Com informações da assessoria