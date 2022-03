Manaus terá 52 pontos de vacinação contra a Covid-19 durante a semana

A cidade de Manaus vai ter 52 pontos para a vacinação contra a Covid-19 na semana de 21 (segunda-feira) a 25 (sexta-feira), sendo 47 para atendimento ao público de 12 anos e mais com primeira, segunda, terceira e quarta doses, e cinco para receber exclusivamente crianças de 5 a 11 anos, com as vacinas Pfizer pediátrica e CoronaVac, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde.

Mais informações podem ser consultadas nos perfis da Secretaria Municipal de Saúde no Facebook (Semsa Manaus) e Instagram (@semsamanaus), ou pelo site da Semsa.

A coordenação da campanha alerta que quem for receber a primeira dose, tendo de 5 a 17 anos, deverá estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Para os de 18 anos ou mais, basta levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

No caso da segunda dose, é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido o cartão, pode apresentar o certificado de vacinação que pode ser obtivo por meio do Imuniza Manaus, válido para Manaus, ou o aplicativo Conecte Sus, que pode ser baixado no celular.

Para a dose de reforço, é preciso apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses.

Poderão receber a quarta dose pessoas com alto grau de imunossupressão e idosos de 70 anos e mais que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Para isso, devem apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita – original e cópia, que ficará retida para controle.

