Manaus terá 52 locais de vacinação durante a semana

A vacina contra a Covid-19 será oferecida pela Prefeitura de Manaus em 52 locais de atendimento, a partir desta segunda-feira, 28/3. Para o público de 12 anos e mais estarão abertos 48 pontos e para as crianças de 5 a 11 anos, cinco pontos, inclusive o do Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), na zona Oeste, que desde o último sábado passou a atender aos dois públicos.

A relação dos locais de vacinação, com endereços e horários de funcionamento, está disponível no site da Semsa por meio do link bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis da Secretaria nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

Além do Sambódromo, as crianças de 5 a 11 anos podem ser vacinadas em outros quatro locais: o Studio 5 Centro de Convenções e o Parque Cidade da Criança, na zona Sul, e o Sesi-Clube do Trabalhador, na zona Leste, com funcionamento das 9h às 16h; e o shopping Manaus Via Norte, na zona Norte da capital, das 10h às 16h.

Os que têm 12 anos e mais terão a opção de 48 locais de atendimento. Serão 10 pontos na zona Norte, 11 na zona Sul, 13 na Leste e 14 na Oeste. Destes, 46 são unidades de saúde e dois são pontos estratégicos – o Sambódromo e o Shopping Phelippe Daou (zona Norte), todos com funcionamento das 9h às 16h.

Crianças e adolescentes

As crianças de 5 a 11 anos ainda não vacinadas podem receber a primeira dose em qualquer dos pontos infantis, onde também está sendo aplicada a segunda dose para as que completaram o intervalo de tempo entre doses (28 dias para CoronaVac e dois meses para a Pfizer pediátrica).

Para ser vacinada a criança deve estar acompanhada de um dos pais ou outro responsável maior de 18 anos. Os três documentos exigidos são a caderneta de vacinação, a certidão de nascimento ou um documento de identificação com foto, e o Cartão Nacional do SUS ou o CPF.

O público de 12 a 17 anos também pode procurar um dos locais de atendimento para receber a primeira dose ou a segunda dose, que deve ser aplicada em um intervalo mínimo de 21 dias. Os que têm alto grau de imunossupressão também devem ir a um dos pontos para receber a dose adicional (terceira dose) se tiverem completado o esquema inicial de duas doses há, pelo menos, dois meses.

Adultos e idosos

Para quem tem 18 anos ou mais também estão disponíveis as duas doses, conforme os prazos estabelecidos para cada tipo de imunizante, além da terceira dose para quem tomou a segunda há quatro meses ou mais e para pessoas de 60 anos em diante que tomaram a segunda dose há três meses ou mais. Também está sendo oferecida a quarta dose para pessoas imunossuprimidas e idosos de 70 anos ou mais, que tomaram a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

Os que receberam a vacina da Janssen precisam apenas de duas doses, de acordo com as orientações vigentes do Ministério da Saúde.

Quem tem 18 anos ou mais deve levar a carteira de vacinação, documento de identidade original com foto e CPF. Para os imunossuprimidos é exigido laudo que comprove esta condição de saúde.

Estão incluídos nesta categoria pessoas com imunodeficiência primária grave; as que fazem quimioterapia ou radioterapia para tratamento de câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; as que usam corticóides em dose igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona ou equivalente, por 14 dias ou mais; as que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).