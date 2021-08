Manaus terá 29 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira

Para facilitar o acesso da população de 18 anos ou mais à vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus amplia para 29 o número de locais de atendimento nesta sexta-feira (6). Além dos quatro pontos estratégicos (sambódromo, Sesi, Studio 5 e shopping Phelippe Daou), 25 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas para receber, a partir das 9h, aqueles que ainda não se vacinaram com a primeira ou segunda doses.

Com os novos locais, o usuário passa a contar com sete opções na zona Norte, cinco na zona Sul, dez na zona Leste e sete na zona Oeste. Os 29 pontos abrem às 9h e tem horários diferentes de encerramento. Os grandes pontos estratégicos funcionam até as 16h, e as UBSs até as 17h, se forem de horário regular; ou até as 19h, se forem de horário estendido.

A lista completa de locais de atendimento está no site da Semsa e pode ser acessada por meio do link https://semsa.manaus.am.gov.br/noticia/locais-de-vacinacao-covid-19/, atualizado diariamente. As informações também estão disponíveis nas redes sociais oficiais da secretaria.

Aguardados

Planilha atualizada pela Semsa na última terça-feira, 3/8, mostra que 48% das 44 mil pessoas de 18 anos residentes em Manaus já se vacinaram com a primeira dose, e que a quantidade de pessoas vacinadas aumenta conforme aumentam as idades. De 19 a 30 anos, o percentual de vacinados, por idade, varia entre 52% e 63%; de 31 a 40 anos, de 61% a 93%; e de 41 a 29 anos vai de 93% até 133% da população.

Nesta quarta-feira (5), o município recebeu 58,5 mil doses do imunizante da Pfizer, para dar continuidade à aplicação das primeiras doses na capital.

Ferramentas

Para ser vacinado, o usuário deve apresentar documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). Quem for tomar a segunda dose, deve levar identidade, CPF e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose. Os 29 pontos em funcionamento nesta sexta-feira estarão aplicando a primeira e segunda doses.

A Semsa orienta que o público faça cadastro prévio no Imuniza Manaus, para que o atendimento seja mais rápido nos postos de vacinação. Para isso, basta acessar o endereço eletrônico https://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher a opção “Cadastro de Cidadão” e informar os dados solicitados pelo sistema.

Quem quiser economizar tempo, antes de sair de casa, pode consultar o Filômetro (bit.ly/filometrovacina), ferramenta da prefeitura que aponta o movimento nos pontos de vacinação, oferecendo ao público a opção de optar pelo que estiver com menor fluxo de pessoas.

Pontos de vacinação

Zona Norte

9h às 16h

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus

Somente para pedestre

9h às 17h

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº – Lago Azul

9h às 19h

UBS Augias Gadelha

Rua A, 15, Conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, Núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Armando Mendes

Rua das Aragarcias, 786 – Conjunto Manoa

UBS Arthur Virgílio

Travessa 10, nº 3.015 – Amazonino Mendes

Zona Sul

9h às 16h

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

9h às 17h

UBS Megumo Kado

Rua Inocêncio de Araújo, 37 – Educandos

UBS Theodomiro Garrido

Rua São José, s/nº – Colônia Oliveira Machado

Policlínica Castelo Branco

Rua do Comércio, s/nº – Parque 10 de Novembro

UBS Lúcio Flávio Vasconcelos Dias

Rua Nova Olinda s/nº – Raiz

Leste

9h às 16h

Sesi – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Ponto para pedestre e drive-thru

UBS Guilherme Alexandre

Rua Nova República, 575 – Colônia Antônio Aleixo

Escola Municipal Ana Maria de Souza Barros

Rua Bom Jesus, s/nº – Mauazinho

9h às 17h

UBS Silas Santos

Rua Guaporé, s/nº – conjunto Castanheiras – Gilberto Mestrinho

UBS UBS Gilson Moreira

Rua Dr. Pegoraro, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Waldir Bugalho

Rua 7 de Setembro, 871 – Jorge Teixeira IV

UBS Geraldo Magela

Rua I, s/nº – Armando Mendes

9h às 19h

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Oeste

9h às 16h

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Ponto para pedestre e drive-thru

9h às 17h

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº – Compensa

UBS Ajuricaba

Avenida Leste, s/nº, conjunto Ajuricaba – Alvorada

UBS Santos Dumont

Rua Comandante Norberto Von Gal, conjunto Santos Dumont – Bairro da União

9h às 19h

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II

9h às 13h

Associação dos Moradores da Comunidade Ismail Aziz

Rua Imbu, 22, Comunidade Ismail Aziz – Tarumã-Açu / BR 174, Km 02

*Com informações da assessoria

