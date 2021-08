Manaus terá 25 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta sábado (21)

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus terá 25 locais de atendimento no horário de 9h às 16h neste sábado(21). Serão sete os pontos estratégicos: sambódromo, Centro de Convivência da Família Padre Vignola, Shopping Phelippe Daou, Studio 5 Centro de Convenções, Clube do Trabalhador, com reforço do Parque Municipal do Idoso e do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou. Além destes, mais quatro escolas, 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma policlínica e uma clínica da família também estarão oferecendo primeira e segunda doses, contemplando todas as zonas da cidade.

A definição dos locais pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da campanha na capital, considerou o volume de atendimentos nos últimos dias.

“Nossos registros apontam uma média de 16 mil doses aplicadas por dia, entre a terça e a sexta-feira dessa semana. No sábado passado, chegamos a vacinar mais de 73 mil pessoas. Ainda temos um número significativo de adolescentes para receber a primeira dose e os que ainda deverão receber a segunda dose. O prefeito David Almeida quer que a nossa população esteja protegida o mais breve possível e estamos criando as condições necessárias para isso”, afirmou a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Desde o início da campanha, no dia 19 de janeiro deste ano, a Semsa já aplicou quase 1,8 milhão de doses. Deste total, 1.353.495 são primeiras doses, sendo que 431.201 pessoas já estão com o ciclo vacinal completo, tendo recebido as duas doses ou a dose única.

Documentos

O público de 12 a 17 anos que ainda deve tomar a primeira dose, precisa ir, obrigatoriamente, com um responsável, maior de 18 anos. Caso não seja um dos pais, o acompanhante terá que assinar uma declaração no verso do comprovante de residência. Além disso, deve levar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS) e um comprovante de residência (com cópia).

Para a primeira dose dos de 18 anos e mais, os documentos exigidos são uma identificação com foto, original, CPF e comprovante de residência, com cópia. Para a segunda dose, o documento de identidade com foto, CPF e cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

De acordo com a orientação da Semsa, o cadastro prévio no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) não é condição obrigatória para receber a vacina, mas vai ajudar a facilitar na hora do atendimento no ponto de vacinação.

Postos

Dos 25 pontos que funcionarão neste sábado, estão localizados na zona Norte; três na zona Sul; sete ficam situados na zona Oeste; e a zona Leste terá nove pontos. Em todas as regiões haverá pelo menos um ponto estratégico com capacidade para atender um número maior de pessoas. Todos funcionarão das 9h às 16h.

Os endereços podem ser consultados no site da Semsa, pelo link http://semsa.manaus.am.gov.br e nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Postos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado

Zona Norte

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

UBS Frei Valério

Rua Bom Jesus, s/nº – Novo Israel

Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira

Avenida da Felicidade, s/nº – Lago Azul

Centro de Convivência da Família Padre Vignola

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Somente para pedestre

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, nº 2.939 – Cidade de Deus

Somente para pedestre

Zona Sul

Clínica da Família Antônio Reis

Rua Escandinávia, s/nº – São Lázaro

Parque Municipal do Idoso

Rua Rio Mar, nº 1.324 – Nossa Senhora das Graças

Somente para pedestre

Studio 5 Centro de Convenções

Avenida General Rodrigo Otávio, nº 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

Zona Leste

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

UBS Gebes de Medeiros

Rua Pirarucu, nº 100 – Jorge Teixeira

UBS Guilherme Alexandre

Rua Nova República, nº 575 – Colônia Antônio Aleixo

UBS Platão Araújo

Rua Barroso, s/nº – Puraquequara

Escola Municipal Ana Maria de Souza Barros

Rua Bom Jesus, s/nº – Mauazinho

Escola Estadual Josué Cláudio de Souza (GM3)

Avenida Beira Rio, s/nº – Coroado III

Clube do Trabalhador do Sesi

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José Operário

Para pedestre e drive-thru

Zona Oeste

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

Policlínica Dr. Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº – Compensa II

UBS Santos Dumont

Rua Comandante Norberto Wongall, nº 434, conjunto Santos Dumont – Bairro da Paz

CMPM III Professor Waldocke Fricke De Lyra

Rua Santa Helena, s/nº – Tarumã

Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou

Avenida Brasil, s/nº – Santo Antônio

Somente para pedestre

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Apenas drive-thru

*Com informações da assessoria

Comentarios