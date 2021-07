Manaus terá 21 pontos para vacinação contra a Covid-19 na segunda-feira (26); confira

A Prefeitura de Manaus definiu 21 pontos, em todas as zonas da cidade, para atendimento, nesta segunda-feira, 26, ao público que ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nesses locais, também estará disponível a segunda dose para os que já estiverem no prazo para tomar.

Serão 13 unidades básicas de saúde, duas clínicas da família, uma policlínica e cinco pontos tradicionais, sendo dois em duas modalidades: pedestre e drive-thru. O funcionamento será em três horários diferenciados, que começarão às 9h, se estendendo até as 16h, 17h e 19h.

A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é facilitar o acesso, de quem ainda precisa ser vacinado, aos pontos de atendimento.

“Nós temos as doses disponíveis, tanto para quem precisa receber a primeira, como para quem deve concluir o esquema vacinal, e temos a estrutura necessária para isso. Tanto que já conseguimos alcançar todos os grupos que o Ministério da Saúde definiu no planejamento nacional para essa imunização especificamente. Sensível a possíveis dificuldades que a população possa ter para chegar aos locais de vacinação, o prefeito David Almeida orientou que fosse ampliado o leque de opções, com pontos de fácil acesso em todas as zonas da cidade”, explicou a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Até a última sexta-feira, 23, já haviam sido aplicadas 1.476.171 doses, sendo 1.131.006 primeiras doses e 320.272 segundas doses dos imunobiológicos CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, e 24.891 doses únicas da vacina da farmacêutica Janssen.

Dos grupos que já estão no intervalo para a segunda dose, 15.595 ainda não voltaram para concluir a imunização, sendo 7.484, de 28 dias dos que receberam a CoronaVac, e 8.111, de 84 dias, dos que tomaram a primeira dose de AstraZeneca. As vacinas da Pfizer ainda estão dentro do prazo de 84 dias orientado pelo MS. Esses números podem variar para maior ou para menor, de acordo com o comparecimento.

“Nós pedimos às pessoas que estejam nesse intervalo, e mesmo as que já tenham ultrapassado, não importa o tempo, os períodos indicados pelas farmacêuticas, que procurem nossos postos e concluam o ciclo. Reações são comuns em vacinas e até em medicamentos, portanto, não é preciso ter receio. As vacinas não farão mal, ao contrário, protegerão nossa população dos efeitos mais graves que a Covid-19 pode provocar. Apenas com a vacina e com os cuidados individuais, como o uso de máscara, a higienização das mãos, com água e sabão e álcool em gel, e o distanciamento, poderemos sair dessa situação de pandemia”, alertou Shádia.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, o CPF e um comprovante de residência, com cópia. Para a segunda dose, o cartão de vacinação com o registro da primeira dose, documento de identidade e CPF. A Semsa orienta que seja feito o cadastro prévio no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para agilizar o atendimento nos locais de vacinação.

O movimento nos pontos pode ser consultado pelo Filômetro, no link bit.ly/filometrovacina, que indica, por cores, a situação em tempo real.

Confira os locais de atendimento nesta segunda-feira, 26/7

Das 9h às 16:

Zona Norte:

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, nº 2.939, Cidade de Deus

(apenas pedestre)

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, nº 119, Cidade Nova

(apenas pedestre)

Zona Sul:

Studio 5 Centro de Convenções

Avenida General Rodrigo Otávio, nº 3.555, Distrito Industrial I

(apenas pedestre)

Zona Leste:

Clube do Trabalhador do Sesi

Alameda Cosme Ferreira, nº 7.399, São José 1

(pedestre e drive-thru)

Zona Oeste:

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo

Rua Upanema , 550 Alvorada

(pedestre e drive-thru)

Das 9h às 17h:

Zona Norte:

UBS Frei Valério

Rua Rufino de Elizalde, s/nº – Novo Israel

Zona Sul:

UBS Theomário Pinto da Costa

Travessa Dois de Agosto, s/nº, bairro da União

Clínica da Família Antônio Reis

Rua São Lázaro, s/nº, São Lázaro

Zona Leste:

UBS Geraldo Magela

Rua Rio Envira, nº 442, Armando Mendes

UBS Luiza do Carmo

Avenida Ministro Mário Andreazza (BR-319), nº 5.585, Mauazinho

Zona Oeste:

Clínica da Família Dr. Raimundo Franco de Sá

Rua Virgílio Ferreira, s/nº, Alvorada

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº, Compensa

UBS Santos Dumont

Rua Comandante Norberto Von Gal, Alameda Santos Dumont, nº 434, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz

Das 9h às 19h:

Zona Norte:

UBS Dr. Áugias Gadelha

Rua A, nº 15 – Conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, nº 170 – Núcleo 3, Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota

Avenida Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Leste:

UBS Gebes de Medeiros

Rua Pirarucu, nº 100, Jorge Teixeira

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº, São José II

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste:

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº, Compensa II

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

