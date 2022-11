Manaus terá 18 feriados e oito pontos facultativos em 2023

Depois de um 2022 marcado como o ano com só 1 feriado nacional prolongado, em 2023 os manauaras terão 18 feriados, entre nacionais e municipais, com dias de folga podendo ser prolongado com os pontos facultativos, que no próximo ano somam oito dias.

A maioria as datas comemorativas do calendário de Manaus cairá no segundo semestre do ano. E a maioria dos feriados vão ser em dias de semana, sendo apenas dois nacionais e um municipal que vão ser no fim de semana.

Feriados Nacionais 2023:

1º de janeiro – Ano Novo: Confraternização Universal e Feriado Nacional (domingo)

Confraternização Universal e Feriado Nacional (domingo) 20 e 21 de fevereiro : Carnaval (segunda e terça-feira)

: Carnaval (segunda e terça-feira) 7 de abril: Paixão de Cristo (sexta-feira)

Paixão de Cristo (sexta-feira) 9 de abril: Páscoa (domingo)

Páscoa (domingo) 21 de abril: Tiradentes (sexta-feira)

Tiradentes (sexta-feira) 1º de maio: Dia do Trabalhador (segunda-feira)

Dia do Trabalhador (segunda-feira) 8 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)

Corpus Christi (quinta-feira) 7 de setembro: Independência do Brasil (quinta-feira)

Independência do Brasil (quinta-feira) 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (quinta-feira)

Nossa Senhora Aparecida (quinta-feira) 2 de novembro: Finados (quinta-feira)

Finados (quinta-feira) 15 de novembro: Proclamação da República (quarta-feira)

Proclamação da República (quarta-feira) 25 de dezembro: Natal (segunda-feira)

Ponto Facultativo Nacionais:

9 de junho: ponto facultativo de Corpus Christi (sexta-feira)

ponto facultativo de Corpus Christi (sexta-feira) 8 de setembro: ponto facultativo da Independência do Brasil (sexta-feira)

ponto facultativo da Independência do Brasil (sexta-feira) 13 de outubro: ponto facultativo de Nossa Senhora Aparecida (sexta-feira)

ponto facultativo de Nossa Senhora Aparecida (sexta-feira) 3 de novembro: ponto facultativo do dia dos finados (sexta-feira)

Feriados Municipais de Manaus

21 de fevereiro: Carnaval (terça-feira)

Carnaval (terça-feira) 5 de setembro: Elevação do Amazonas à categoria de Província (terça-feira)

Elevação do Amazonas à categoria de Província (terça-feira) 24 de outubro: Aniversário de Manaus (terça-feira)

Aniversário de Manaus (terça-feira) 20 de outubro: Consciência Negra (sexta-feira)

Consciência Negra (sexta-feira) 28 de outubro: Servidor Público Municipal (sábado)

Servidor Público Municipal (sábado) 8 de dezembro: Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Manaus (sexta-feira)

Ponto Facultativo Municipal:

20 de fevereiro: segunda-feira de Carnaval (segunda-feira)

segunda-feira de Carnaval (segunda-feira) 22 de fevereiro: ponto facultativo a partir das 12h Carnaval (quarta-feira)

ponto facultativo a partir das 12h Carnaval (quarta-feira) 4 de setembro: ponto facultativo da Elevação do Amazonas à categoria de Província (segunda-feira)

ponto facultativo da Elevação do Amazonas à categoria de Província (segunda-feira) 23 de outubro: ponto facultativo do Aniversário de Manaus (segunda-feira)

Por TODA HORA