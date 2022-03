Manaus terá 16 pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado

A cidade de Manaus terá 16 pontos para vacinar contra a Covid-19 neste sábado (19) Para o público infantil, de 5 a 11 anos, serão cinco locais preparados de acordo com as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e 11 para a população de 12 anos e mais, com a oferta de primeira, segunda, terceira e quarta doses.

As informações sobre endereços, doses disponíveis e horários de atendimento podem ser consultadas no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e nos perfis oficiais da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e Facebook (Semsa Manaus).

Para as pessoas que ainda irão receber a primeira dose, crianças de 5 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos precisarão estar acompanhados por pessoa maior de 18 anos, devendo apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Para os de 18 anos ou mais, basta levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

No caso da segunda dose, é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Para a dose de reforço, é necessário apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. A quarta dose, até o momento, contempla as pessoas com alto grau de imunossupressão. Estas deverão apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita, com uma cópia, que ficará retida para controle.

