Manaus terá 12 locais para vacinação neste sábado

A Prefeitura de Manaus segue com a vacinação contra a Covid-19, oferecendo, neste sábado, 2/7, doze locais de atendimento para os públicos contemplados na campanha de imunização contra a doença – crianças de 5 a 11 anos, que devem tomar duas doses da vacina; adolescentes de 12 a 17, que podem receber até a terceira dose; e pessoas a partir dos 18 anos, já autorizadas a receber a quarta dose da vacina.

Além de 11 unidades de saúde, com funcionamento das 8h às 16h, o público pode contar também com o Studio 5 Centro de Convenções, no bairro Japiim, na zona Sul, onde a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) reinstalou um ponto estratégico de grande fluxo, com seis estações de atendimento e capacidade para vacinar 1,5 mil pessoas por dia. Lá, a vacinação tem início às 9h e vai até as 16h.

A instalação do novo ponto e a expansão do horário de vacinação nas unidades neste sábado, que passou das 12h para as 16h, são estratégias da prefeitura para atender o aumento de demanda registrada nos últimos dois dias, após a liberação da quarta dose para o público a partir dos 18 anos de idade. Nesta quinta-feira, 30/6, a Semsa já havia ampliado de 55 para 81 o número de unidades com a oferta de vacina, de segunda a sexta-feira.

“Essas são medidas iniciais e já estamos definindo outras para garantir que a população possa ser vacinada com conforto e rapidez. Temos um número grande de pessoas prontas para a quarta dose e um número maior ainda de pessoas em atraso com a terceira, que começaram a se mobilizar diante do aumento recente de casos de Covid-19”, pontua o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho.

Nos últimos dois dias, foram vacinadas 29,2 mil pessoas em Manaus, com média de 14,6 mil doses por dia, um recorde no mês de junho.

Das unidades abertas neste sábado, quatro estão localizadas na zona Norte, três na zona Sul, três na zona Leste e duas na zona Oeste.

Quem for receber a segunda dose deve estar atento aos intervalos dos diferentes imunizantes e aqueles que forem receber a terceira e quarta doses devem confirmar se já passaram dos quatro meses da última dose.

Além do cartão de vacina, o usuário pode verificar as datas em que se vacinou na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), na opção “Consultar Minhas Doses”.

A lista com os locais de vacinação, endereços e horários de funcionamento, pode ser consultada no site da Semsa por meio do link bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis da Secretaria nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).