Manaus terá 11 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado

MANAUS — Em meio à alta de casos de Covid-19 no Amazonas, 11 pontos de vacinação contra a doença estarão disponíveis em Manaus, neste sábado (25). Os postos de imunização vão ofertar a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses da vacina, e vão funcionar de 8h às 12h (veja os endereços abaixo).

Segundo boletins da Fundação de Vigilância em Saúde, a escalada de novos casos começou na terça-feira (21), com 68 casos confirmados, número que subiu para 132 na quarta-feira (22), e chegou a 215 na quinta-feira (23). Nesta sexta (24), o número de novos diagnósticos continuou em patamar elevado, com mais 150 testes positivos.

Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV/Semsa) apontam que, até esta sexta (24), 211.176 pessoas aptas ainda não tomaram a primeira dose. Enquanto 270.009 pessoas estão com a segunda dose atrasada, e 718.528 estão com a terceira dose pendente. Além disso, outras 338.413 já estão dentro do prazo para receber a quarta dose.

Confira os locais de vacinação (8h às12):

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº -Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I

Zona Sul

USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº – Flores

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade

Zona Norte

Clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

UBS Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786 – Santa Etelvina

Documentos necessários

Crianças de 5 a 11 anos e os adolescentes de 12 a 17 anos devem estar, obrigatoriamente, acompanhados dos pais ou responsáveis. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e o cartão de vacina.

Os demais públicos devem apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina.