Manaus terá 11 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado

MANAUS — A Prefeitura de Manaus irá disponibilizar a vacina contra a Covid-19 em 11 pontos da capital, neste sábado, 24/9, garantindo que as pessoas que não têm tempo durante a semana atualizem o ciclo vacinal contra a doença. A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e já superou a marca de 4,8 milhões de doses aplicadas desde o início da imunização, em janeiro de 2021.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que, neste sábado, a vacinação será concentrada em 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam das 8h às 12h. Os usuários precisam apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacina para receber o imunizante.

“A imunização contra a Covid-19 está liberada para todas as pessoas a partir de 3 anos de idade e garante a proteção contra as formas graves que a doença pode manifestar, isso se o ciclo vacinal estiver completo com duas doses. O público a partir de 12 anos de idade precisa tomar a terceira dose e, a partir de 18 anos, a quarta dose, pois são doses de reforço seguras e necessárias para restabelecer os anticorpos contra o vírus”, explica Djalma.

O subsecretário orienta que os usuários, que perderam o cartão de vacina ou têm dúvidas sobre qual dose precisam tomar, podem fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando apenas o CPF.

Na zona Norte, quatro unidades aplicarão a vacina neste sábado: a Clínica da Família Carmen Nicolau (rua Santa Tereza D’Ávila, Lago Azul); a UBS Augias Gadelha (rua 15, Cidade Nova I); a UBS Balbina (rua Major Silvério J. Nery, 170, Núcleo 3 – Cidade Nova); e a UBS Major PM Sálvio Belota (rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina).

Na zona Leste, serão três unidades funcionando, sendo a USF Alfredo Campos (Alameda Cosme Ferreira, Zumbi); a USF Amazonas Palhano (rua Antônio Matias, São José Operário); e a USF Leonor Brilhante (avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves).

A população que vive na zona Sul poderá buscar a USF Doutor Rayol dos Santos (avenida Constantino Nery, Flores) ou a UBS Morro da Liberdade (rua São Benedito, Morro da Liberdade). Já na zona Oeste, o público irá dispor da UBS Leonor de Freitas (avenida Brasil, Compensa 1) e UBS Deodato de Miranda Leão (avenida Presidente Dutra, Glória).

A lista completa com os endereços também está disponível para a população no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários também podem conferir as informações e esclarecer dúvidas nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

