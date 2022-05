Manaus terá 10 UBSs vacinando contra Influenza e Sarampo

MANAUS — A Prefeitura de Manaus segue dando continuidade à Campanha de Vacinação Contra Influenza e Sarampo, e contará com dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado, abertas de 8h às 12h, hoje (21). A campanha é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) desde o dia 4 de abril, e já abrange sete grupos prioritários.

De acordo com a subsecretária municipal de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, a ampliação da cobertura vacinal na cidade é fundamental para impedir o surgimento de novos casos dessas doenças. O objetivo da Semsa é vacinar mais de 455 mil pessoas contra a influenza, e mais de 216 mil contra o sarampo.

“Os imunizantes contra a influenza e o sarampo são tão importantes quanto a vacina contra a Covid, pois todos eles foram desenvolvidos pela ciência com o objetivo de proteger o nosso corpo. Durante a semana, disponibilizamos 171 salas de vacina, e as pessoas que só possuem tempo no fim de semana podem buscar as UBSs de horário ampliado, que abrem aos sábados”, disse.

A imunização contra a influenza com a vacina trivalente, eficaz contra três tipos de cepas do vírus (H1N1, H3N2 e linhagem B/Victoria), está atendendo os seguintes públicos: crianças de seis meses a menores de 2 anos de idade; grávidas; puérperas; professores; idosos de 60 anos ou mais; e trabalhadores da saúde. Indígenas aldeados também estão incluídos nesta fase, mas são atendidos por meio de estratégia adotada pelos Distritos Especiais de Saúde Indígena (Dsei).

Já a campanha contra o sarampo, com a tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, tem como alvo as crianças de seis meses a menores de 2 anos e os trabalhadores da saúde.

Os usuários devem apresentar um documento de identidade com foto ou certidão de nascimento e a caderneta de vacinação. A Semsa orienta que os trabalhadores da saúde levem um comprovante do vínculo empregatício, como crachá, carteira de trabalho ou contracheque, e as mulheres grávidas e puérperas devem apresentar o cartão de pré-natal.

A lista com os endereços das salas de vacina está disponível no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (Semsa Manaus no Facebook, e @semsamanaus no Instagram).

Unidades que vacinam contra influenza e sarampo neste sábado: