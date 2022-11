Manaus terá 10 locais para vacinação contra a Covid-19 neste sábado

MANAUS — A vacina contra a Covid-19 será disponibilizada em dez unidades de saúde neste sábado (19), no horário das 8h às 12h. A população deve buscar os pontos de imunização portando documento de identidade com foto e o cartão de vacina, seja para iniciar o esquema vacinal com a 1ª dose ou para completar o ciclo, com a 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª dose.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) os adolescentes e adultos devem retornar aos pontos para completar o esquema vacinal com as doses de reforço.

Caso tenha perdido o cartão ou esquecido quantas doses tomou, o cidadão pode fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando o CPF.

Js crianças de seis meses a menores de 3 anos, que começaram a ser vacinadas nessa sexta-feira (18), a vacinação é centralizada em quatro unidades: USF Doutor José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, Flores; USF Áugias Gadelha, na rua 15, bairro Cidade Nova I, zona Norte; USF Deodato de Miranda Leão, situada na avenida Presidente Dutra, Glória, zona Oeste; USF Alfredo Campos, na alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona Leste.

Já o público a partir de 3 anos de idade pode buscar qualquer uma das dez unidades abertas neste sábado, independente da dose que será recebida. Todos os endereços estão disponíveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais da secretaria.

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 (3 anos de idade ou mais):