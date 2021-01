“Manaus tem seringas e pessoal pronto para vacinar”, afirma David Almeida

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou que as equipes de saúde da prefeitura estão prontas para iniciar a vacinação contra o novo coronavírus assim que as vacinas, que serão compradas e distribuídas pelo governo federal, desembarcarem no Amazonas. O anúncio ocorreu durante visita ao Departamento de Logística (Delog) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), localizado no Planalto, zona Centro-Oeste, neste sábado, 16/1.

“Manaus está pronta para vacinar. Assim que tivermos a vacina em mãos, a prefeitura já se antecipa com equipes em 50 pontos de vacinação para vacinar as pessoas de prioridade, que são os profissionais que estão à frente nesse combate da Covid-19″, afirmou o prefeito.

No Delog, a Prefeitura de Manaus conta com 500 mil seringas – sendo que nesta semana está prevista a chegada de mais 1,5 milhão de unidades -, além de máscaras, luvas, macacões descartáveis, álcool e algodão. Todos os itens serão distribuídos para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que participarão da campanha de vacinação contra à Covid-19.

O prefeito anunciou que a meta inicial é vacinar pelos menos 80 mil pessoas nos primeiros sete dias da campanha. “A Prefeitura de Manaus está trabalhando para poder imunizar a população, e certamente todo planejamento, toda uma logística já está pronta aqui. O material já está todo separado. Assim que recebermos a vacina, em 24 horas já iniciaremos a imunização. Nossa meta é em uma semana, tendo vacina, imunizar ao menos 80 mil pessoas”, informou.

David Almeida também conversou por vídeo-chamada com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e destacou que a cidade está preparada para receber os insumos do governo federal. Na oportunidade, apresentou ao ministro todo o estoque pronto para o início imediato da vacinação.

Medicamentos

Na sexta-feira, 15/1, o Delog recebeu um novo lote com 200 mil pílulas de ivermectina, 150 mil de dexametasona e quase 10 mil de azitromicina. A diretora da unidade, Daniela Martine, fez questão de tranquilizar a população em relação ao estoque municipal.

“A população de Manaus pode ficar tranquila, que nós temos garantidos todos os insumos para abastecer a cidade e iniciar a vacinação”, disse.

