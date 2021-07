Manaus tem sábado de protesto contra Bolsonaro e a favor da vacinação

Um protesto contra o governo Bolsonaro (sem partido) e a favor da vacina reúne diversas pessoas neste sábado (3), no Centro de Manaus. O grupo se reuniu na Praça da Saudade, por volta de 16h. As informações são do G1.

A manifestação foi convocada pelas redes sociais e contou com a participação de movimentos estudantis e sociais. Representantes de partidos de esquerda também participaram. Durante o ato, os participantes usaram máscaras. A maioria também respeitou o distanciamento social recomendado.

