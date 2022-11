Manaus tem média de mais de 5 assaltos a ônibus por dia em 2022, diz Sinetram

MANAUS — Na terça (22), o passageiro José Roberto, 43 anos, morreu após ser esfaqueado durante um assalto a um ônibus da linha 640. Segundo as autoridades, o homem estava a caminho de um shopping, com a esposa e o filho de 13 anos, para comemorar o aniversário do adolescente.

O crime aconteceu na altura da Avenida Max Teixeira, na Zona Norte da capital.

Familiares informaram à Rede Amazônica que, ao perceber o assalto, José Roberto jogou o celular para o chão. Como estava em pé, ele continuou segurando com as duas mãos no apoio do ônibus.

Um dos criminosos pediu o aparelho da vítima. Ao dizer que não tinha celular, o homem foi golpeado pelo assaltante, no peito.

De acordo com informações de testemunhas repassadas à polícia, a vítima estava acompanhada da esposa e de um filho de 13 anos. A família estava a caminho de um shopping da região para comemorar o aniversário do adolescente.

Procurado após o crime, o Sinetram informou que a linha 640, que liga o Centro da capital ao Terminal 4, passando pelo Terminal 3, já foi alvo de 100 assaltos somente neste ano.

Outros casos de violência

Além do elevado número de roubos a coletivos registrados na capital, a quantidade de passageiros feridos nas ações de bandidos tem se multiplicado.

Por G1