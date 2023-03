Manaus tem alerta de alto volume de chuvas para este domingo (12), segundo Defesa Civil

A Defesa Civil do Amazonas emitiu em alerta sobre a previsão de chover mais 100 milímetros ao longo deste domingo (12), em Manaus.

O Centro de Cooperação da Cidade informou que até às 13h30 a Central 199 da Defesa Civil Municipal havia registrado 71 ocorrências, sendo a maioria por alagação.

O igarapé que corta uma Área de Preservação Permanente transbordou e alagou toda a extensão da rua Ismark do Amaral, no conjunto Tiradentes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

Ainda conforme a Defesa Civil do município, a central está sobrecarrega com as demandas. A Zona Leste é uma das mais afetadas com a chuva nas primeiras horas da manhã. Veja a pluviometria abaixo.

Oeste: 76 mm

Norte: 75 mm

Sul: 86 mm

Leste: 102 mm