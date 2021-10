Manaus será o palco da moda no dia 7 de outubro

O Manauara Shopping traz para Manaus o Vogue Fashion’s Night Out 2021. O evento, considerado a maior celebração da moda no mundo, é uma ação global da Vogue, revista internacional referência em moda, que acontece desde 2009 em dezenas de países.

O VFNO 21 no Manauara Shopping acontece na próxima quinta-feira (7) com início às 14h no foyer do Teatro Manauara, com uma programação aberta ao público e gratuita, que inclui stands de lojas do shopping oferecendo consultorias e serviços, talks e mini desfiles.

Confira o line up:

16h – Talk infantil “Brincando de ser estrela”

Convidados: Alexa Ingrig, David Lucas e Izabelle Ribeiro

Com desfile de lojas infantis do Manauara e show com os três convidados.

18h – Talk O Boticário – “A maquiagem moderna que trata e embeleza”

Convidado: Sadi Consati

19h – Talk VR Collezioni – “Quem aprende a se vestir dá passos importantes para ser bem-sucedido”.

Convidado: Alexandre Taleb

Com desfile VR Collezione “Spring Summer 21/22”

E como é de se esperar, o Vogue Fashion’s Night Out 21 encerra com um grande desfile para convidados no espaço Buritizal, próximo à praça de alimentação do shopping, onde 20 modelos apresentarão as peças das marcas selecionadas pela curadoria de profissionais da Vogue Brasil. O desfile “Verão 2022. As apostas da Vogue Brasil para a estação mais quente do ano” serão transmitidas ao vivo pelo Canal do Manauara Shopping no YouTube, @manauarashop.

“No próximo dia 7 de outubro, Manaus será a capital da moda. A globalização democratizou o acesso a este universo por meio das mídias sociais, mas, inegavelmente, a possibilidade de conversar diretamente com especialistas da área e ver de perto as novidades que o mercado oferece tanto nacionalmente quanto internacionalmente eleva o nível de conhecimento sobre o assunto. O Vogue Fashion’s Night Out irá agregando valor ao conhecimento sobre moda tanto de quem utiliza quanto de quem trabalha diretamente com este universo que está em constante evolução”, declarou Isa Lucena, gerente de Marketing do Manauara Shopping.

Atento ao público infantil que está cada vez mais antenado com as modernidades, o Vogue Fashions Night Out 2021, no Manauara Shopping, contará com um desfile de moda infantil que vai agitar a passarela montada no Teatro Manauara. Influenciadores de Manaus irão apresentar looks do momento, que já podem ser encontrados nas lojas do shopping.

As estrelas mirins dominaram a cena a partir das 16h. A apresentadora e modelo Alexa Yngrid e os cantores Isabelly Sampaio e Davi Lucas (ambos participantes do The Voice Kids, competição nacional para a escolha das mais belas vozes do país) participarão de talk com crianças e responsáveis.

Os pequenos falarão sobre a experiência com a fama, a relação com o público, seguidores nas redes sociais assim como a disciplina de conciliar a vida artística com os estudos e atividades infantis. Os cantores ainda darão uma ‘palhinha’ ao público, cantando alguns sucessos.

Conversa com especialistas

Lojistas e apaixonados por moda, estilo e novidades poderão assistir a talk shows com especialistas como o maquiador Sadi Consati, de O Boticário, que abordará o tema “A maquiagem moderna que trata e embeleza” a partir das 18h.

O renomado consultor de imagem, Alexandre Taleb, é o convidado da VR Colezionni e dará dicas preciosas durante a conversa sobre “Quem aprende a se vestir dá passos importantes para ser bem sucedido” a partir das 19h. Após o talk, será apresentado um desfile, que mostrará como transformar a teoria em looks versáteis, descontraídos e cheios de charme para usar no dia a dia ou em ocasiões especiais.

