Manaus sem fumaça: Diga não ao fogo

Você sabia que jogar bitucas de cigarro no chão, principalmente em áreas de vegetação, pode causar incêndios?

Que folhas secas, galhos e lixo queimados em quintais provocam prejuízos ao ar e danos à saúde?

Manaus tem apresentado temperaturas elevadas nas últimas semanas. Um cenário comum nesta época do ano, agravado ainda pelas queimadas urbanas e rurais. É neste período que se tornam frequentes as queimadas nas grandes vegetações, além daquelas que começam pequenas, oriundas da queima de resíduos de poda, limpeza de terrenos baldios, entre outras práticas.

Considerada como crime ambiental, a queimada pode resultar em multa de até R$ 10,5 mil, de acordo com a Lei n° 9605/98, artigo 54. Uma medida necessária para um quadro drástico em todo o país. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os focos de incêndio no bioma Amazônia acumulados desde o começo do ano até o dia 22 de agosto somam 32.006 registros. No ano passado, considerando o mês de agosto inteiro, foram 44.013 focos de incêndio.

Na tentativa de impedir um cenário ainda mais drástico na capital amazonense, a gestão municipal vem desenvolvendo campanha de conscientização e ações de educação ambiental, com material informativo na mídia e equipes com orientações, distribuídas pela cidade.

Importante ressaltar que os efeitos da fumaça produzidos pelas queimadas podem causar problemas de saúde como intoxicação, prejudicar pessoas que sofrem com asma, causar conjuntivite, bronquite, irritação dos olhos e garganta, tosse, falta de ar, vermelhidão e alergia na pele. Um cenário ainda pior para quem sofre os males da Covid-19.

A Prefeitura de Manaus está fazendo a parte dela e quer também a sua colaboração. Descarte corretamente o seu lixo e não colabore com essas práticas. Denuncie focos e responsáveis pelas queimadas pelo número (92) 98842-2161 ou ainda pelo e-mail: denuncias.semmas@pmm.am.gov.br.

Colabore! Nossa cidade não merece ficar cinza.

Prefeitura de Manaus.

