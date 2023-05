De 3 a 9 de maio, Manaus sedia o 50º Congresso Nacional do Skal Internacional do Brasil, onde serão debatidas estratégias para promoção do turismo sustentável no país. Na cidade, o congresso tem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A cerimônia solene de abertura oficial da 50ª edição do encontro será nesta quinta-feira, 4/5, às 9h45, no salão Solimões do Palácio Rio Negro, no Centro.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, o evento é uma grande oportunidade de apresentar a capital amazonense como destino turístico com foco na sustentabilidade e experiências.

“Possuímos belezas naturais inigualáveis, estamos no coração da floresta, impossível vir a Manaus e não se encantar com nossos atrativos turísticos, com a nossa cultura, nossa gastronomia, nossa ancestralidade, com a imersão na Amazônia. Prova disso é que, recentemente, Manaus recebeu o Nobel Verde e foi citada no ‘The New York Times’, como um dos melhores destinos turísticos do mundo em 2023”, ressaltou Osvaldo.

Este ano, o evento conta com uma programação diversificada, incluindo uma experiência de três dias no Amazônia Jungle Hotel e vai reunir os presidentes das Organizações no Brasil das cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus, além da presidente nacional, Vera Lucia de Camillis e do vice-presidente da América Latina, diretamente do Uruguai, Mário Costa.

A programação, que terá sete dias de duração, iniciou nesta quarta-feira, 3/5, com um jantar amazônico, embalado por canções de boi- bumbá, e contou com a presença dos congressistas, empresários e autoridades.

João Carvalho de Araújo, que é vice-presidente da Skal Internacional no Brasil e, também, presidente do Skal Internacional Manaus e diretor de Infraestrutura e Qualificação Turística da Manauscult, explicou que a realização do evento em Manaus tem como objetivo apresentar a capital da Amazônia para o mundo, atraindo negócios e investimentos.

“Estamos todos na expectativa para mais essa edição do Skal Internacional do Brasil, para que possamos apresentar e inserir de uma maneira estratégica e inteligente a cidade de Manaus nas principais rotas turísticas do ramo internacional. E o encontro oportunizará aos congressistas um novo olhar sobre Manaus, ainda desconhecida por muitos, e isso trará resultados positivos, uma vez que ‘fazer negócios entre amigos’ é o lema principal dos Skal Clubes”, frisou.

Ainda de acordo com João Araújo, o turismo é um importante transformador da economia dos municípios, bem como da sociedade.

“A máquina do turismo é muito forte. Movimenta a economia, gera receita, trabalho e renda. A capital amazonense carrega uma vasta potencialidade turística, porque temos uma floresta tropical, o rio Amazonas que abriga diferentes culturas indígenas e principalmente a nossa culinária, que carrega toda uma pluralidade”, completou.

Skal International

O Skal é uma associação Internacional de profissionais de turismo sediado na Espanha e com comitês nacionais pelo mundo afora. O Skal Internacional Manaus é o 484º Clube e atualmente possui 10 associados.

É o único grupo internacional que une todos os ramos da indústria de viagens e turismo. Seus associados, os gestores da indústria e executivos, se reúnem em encontros local, nacional, regional e internacionalmente para discutir e buscar temas de interesse comum.