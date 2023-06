Manaus recebe em julho a maior feira náutica do norte e nordeste

O Barco Show Amazonas 2023, a maior feira náutica das regiões Norte e Nordeste do Brasil, promete impulsionar o setor com sua realização marcada para acontecer entre os dias 27 e 29 de julho no Uiara Amazon Resort, localizado a apenas 15 minutos de distância de Manaus por via fluvial. Com projeção de mais de 10 mil visitantes, o evento se destaca como uma oportunidade única para empresas e empreendedores do ramo apresentarem seus produtos. A feira busca estimular o crescimento regional e atrair atenção internacional.

Com uma programação diversificada, a feira contará com exposições de embarcações, acessórios e equipamentos náuticos, além de diversas atividades relacionadas ao universo náutico. Com a expectativa de superar edições anteriores, essa grandiosa feira náutica reforça a importância do desenvolvimento do setor e o potencial da região Norte e Nordeste do Brasil.