Manaus realiza final da Copa Zico na Arena da Amazônia

Nesta segunda-feira, 12/12, a Prefeitura de Manaus realiza a final da Copa Zico, a partir das 15h, na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, no bairro Flores, zona Centro-Sul, e os ingressos custam 1kg de alimento não perecível. Para fechar a competição com chave de ouro foi programada uma grande festa, que termina com o jogo entre Sou Manaus FC x Amigos do Zico.

A competição durou cerca de dois meses e contou com participação de mais de 3,5 mil estudantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de todas as zonas da cidade, que disputaram jogos das categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. As partidas foram em palcos importantes do futebol amazonense, como o Estádio Ismael Benigno, a Colina, e o Estádio Carlos Zamith.

O primeiro jogo a ser disputado será às 15h, entre as equipes sub-9 da Escola Municipal João Chrysóstomo de Oliveira e a Escola Municipal Miguel Arraes de Alencar. Na sequência, às 16h, começa a final do sub-11, com o confronto entre as escolas municipais Gilberto Rodrigues e Helena Walcott. Às 17h, as escolas municipais Santa Rosa 2 e Dalvina Pereira decidem o sub-13. Finalizando, às 18h terá a disputa do sub-15 entre as escolas municipais Violeta de Matos Areosa e Ulisses Guimarães.

Após as finais e premiações, o encerramento da Copa fica com a partida entre Sou Manaus FC x Amigos do Zico, com a ilustre presença dos jogadores do Master do Flamengo.

Para ter acesso às atrações, a população pode trocar os ingressos por 1 kg de alimento não perecível até as 20h deste sábado no Sumaúma Shopping. Vale ressaltar ainda que o ingresso também poderá ser trocado na hora do evento.