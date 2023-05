Manaus Olímpica: Beatriz Rodrigues conquista lugar no ranking internacional de tênis

Em mais um marco histórico para o esporte local, a jovem Beatriz Rodrigues, atleta do programa “Manaus Olímpica”, da Prefeitura de Manaus, conquistou uma importante vitória no Chuquiago Junior Open 2023 e está habilitada para integrar o ranking mundial de tênis, coordenado pela ITF (International Tennis Federation).

A consagração aconteceu após o triunfo por 6/1 e 6/0 sobre a boliviana Emiliana Poppe na manhã desta segunda-feira, 15/5, na competição realizada pela Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat). A disputa segue até o próximo sábado, 20/5, em La Paz, na Bolívia.

Com apenas 13 anos de idade, Beatriz terá o desempenho avaliado em um patamar internacional, passando a compor um seleto grupo de tenistas juvenis habilitadas para competições de alto nível pelo mundo inteiro, contra atletas até de idade superior.

“Quero agradecer primeiramente a Deus por essa conquista, ao prefeito David Almeida, a Fundação Manaus Esporte, aos meus familiares, meus pais, meu coach. Obrigada a todos que me apoiam e apoiam o esporte”, destacou a jovem.

Beatriz é uma das atletas que recebe o apoio da prefeitura, por meio do programa “Manaus Olímpica”, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME). Entusiasta da prática esportiva, o prefeito David Almeida não escondeu a satisfação com o grande crescimento de Beatriz.

“A Bea é uma atleta muito promissora e talentosa, que temos o maior orgulho em investir por meio do Manaus Olímpica. Ela tem conquistado feitos impressionantes ao longo da trajetória no esporte e eu tenho absoluta certeza que Manaus ainda a verá brilhando nos grandes palcos do tênis mundial”.

A carreira de Beatriz é marcada por resultados expressivos, mesmo contra adversárias mais experientes. Recentemente, no mês de abril, a amazonense faturou dois troféus e foi campeã em um torneio sul-americano realizado em Quito, no Equador. O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, enalteceu a parceria e projetou ainda mais realizações na carreira da tenista.

“Isso é o Manaus Olímpica se consolidando cada vez mais nessa visão de águia do prefeito David Almeida. O investimento neste projeto é de suma importância, porque assim conseguimos levar nossos atletas para competir fora do Amazonas e alçar voos ainda maiores. A Bea é uma jovem promessa do nosso tênis e com muito orgulho anunciamos a entrada dela no ITF, que é um ranking mundial, a credenciando para que possa participar de competições ainda maiores. Ela tem apenas treze anos, e o ranking da ITF é de atletas do juvenil, na faixa dos 17, 18 anos. O que torna o feito dela ainda maior”, concluiu Aurilex.