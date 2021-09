Manaus mantém 39 pontos para a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (21)

Com mais de 820 mil pessoas com o esquema vacinal completo, entre duas doses e dose única, a campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Prefeitura de Manaus, terá 39 pontos de atendimento funcionando nesta terça-feira, 21/9, das 9h às 16h, distribuídos por todas as zonas da cidade. Em todos os locais serão oferecidas a primeira e segunda doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço, para as de 70 anos e mais, que já tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.

A lista com todos os endereços dos pontos de vacinação está disponível no portal da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do link, além dos perfis oficiais da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e no Facebook (Semsa Manaus).

De acordo com o “Vacinômetro” municipal, do total da população vacinável na capital – 1.785.793 pessoas – faltam pouco mais de 13% para receber a primeira dose. Registros do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) apontam que 138.476 pessoas passaram dos intervalos para tomar a segunda dose, mas o percentual de cidadãos com o esquema completo já chega a 46%.

“Precisamos que as pessoas retornem para receber a segunda dose e completar o esquema vacinal. Estamos com quase metade da nossa população apta a ser vacinada, totalmente protegida. Não podemos pensar em normalidade sem a proteção que só com as doses indicadas pelos laboratórios fabricantes será possível alcançar. Diariamente ofertamos as vacinas, inclusive uma terceira dose para os idosos, conforme orienta o prefeito David Almeida. Compareçam, seja para a primeira, segunda ou terceira dose da proteção contra os efeitos da Covid-19”, apelou a secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Intervalos

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Manaus voltou a aplicar, a partir desta segunda-feira, 20/9, o intervalo de 12 semanas para a segunda dose do imunizante AstraZeneca/Oxford. No caso das vacinas da Pfizer/BioNTech e CoronaVac, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), coordenadora da campanha na capital, seguirá com os prazos de 56 e 28 dias, respectivamente, para a conclusão do esquema vacinal.

A medida segue o 49º Informe Técnico do Ministério, com orientações relativas à continuidade da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Os ajustes no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 são realizados a partir de reuniões técnicas tripartite (governo federal, Estados e municípios), tendo como objetivo garantir o cumprimento do esquema vacinal e da melhor oferta de vacinas no país.

A Semsa alerta que quem já estava com a segunda dose previamente agendada, será atendido normalmente. Os ajustes com as novas datas já estão sendo programados na plataforma Imuniza Manaus e podem ser consultadas no link. No mesmo endereço, é possível fazer o cadastro prévio das informações, o que facilita na hora do atendimento no ponto de vacinação para quem ainda vai receber a primeira dose, e também acompanhar o agendamento da segunda dose.

Documentos

No caso de primeira dose, quem estiver na faixa etária de 12 a 17 anos deverá comparecer acompanhado pelo pai ou mãe. Na impossibilidade de um deles, poderá ser uma pessoa maior de 18 anos, que precisará assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para receber a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

A Semsa também oferece o “Filômetro”, ferramenta que informa o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link.

