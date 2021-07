Manaus inicia vacinação nesta terça-feira de pessoas a partir dos 24 anos

REDAÇÃO – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou mais uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19, desta vez contemplando com a primeira dose o público em geral de 24 anos de idade. A partir desta terça-feira, 6, pessoas dentro do novo grupo já podem se dirigir aos postos de vacinação da prefeitura que existem em todas as zonas da cidade e iniciar o processo de imunização.

Quem for se vacinar não deve esquecer o documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência – original e cópia, esta última fica retida para controle.

