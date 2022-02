Manaus ganha novos pontos de coleta de livros usados

ais dois pontos de coleta de livros usados começam a funcionar nesta sexta-feira (25). Os livros serão doados durante a 6ª Feira do Livro de Manaus, prevista para acontecer em abril. Os novos pontos são os parques municipais do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, e o Ponte dos Bilhares, no bairro Chapada, zona Centro-Sul.

A doação de livros no parque municipal do Mindu, deve ocorrer de terça-feira a domingo, das 8h às 16h. Já o ponto de coleta do parque municipal Ponte dos Bilhares vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h.

A abertura se dá por conta da grande demanda de doações que está ocorrendo no ponto de coleta montado no parque municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho, popularmente conhecido como “Lagoa do Japiim”, bairro Japiim, zona Sul.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Ademir Stroski, a demanda de doações tem crescido bastante.

“A população tem aderido muito positivamente à campanha de doação de livros. Em menos de uma semana, já passamos de mais de 5 mil títulos”, informou Stroski.

Ainda segundo ele, antes de fazer a doação, a pessoa deve fazer uma espécie de seleção dos livros. “Estamos recebendo revistas, livros rasgados ou de ensino, de várias séries, que não têm condições de serem reaproveitados. Antes de doar é bom lembrar que esses títulos servirão a outras pessoas, por isso que a gente orienta a doar livros em bom estado de uso”, completou.

Mudas

Para incentivar ainda mais a doação de livros, a Semmas, a partir desta sexta-feira, 25, vai presentear com mudas de plantas as pessoas que forem deixar as doações de livros nos três pontos de coleta. Além de incentivar, a secretaria quer agradecer a todos que estão colaborando com a ação, que visa ajudar muitas pessoas.

Outras informações sobre a campanha de doação de livros podem ser obtidas via e-mail (comunicacaosemmas@gmail.com) ou via WhatsApp (98842-1243).

*Com informações da assessoria