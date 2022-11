Manaus foi a capital do país que mais registrou crescimento de favelas em 37 anos, diz estudo

MANAUS — Nos últimos 37 anos, Manaus foi a capital do país que registrou o maior crescimento de áreas ocupadas por favelas, totalizando um território equivalente a cerca de 10 mil campos de futebol, até 2021. Os dados são de um estudo realizado pelo MapBiomas, divulgado nesta sexta-feira (4).

O g1 solicitou um posicionamento da prefeitura, e aguarda retorno.

De acordo com o levantamento, feito a partir da análise de imagens de satélite captadas entre 1985 e 2021, atrás de Manaus (9.549 hectares) aparecem São Paulo (5.579 hectares), Belém (5.450 hectares), Rio de Janeiro (5.038 hectares) e Salvador (4.793 hectares) no ranking das cinco capitais que registraram os maiores crescimentos de ocupações irregulares.

“O crescimento das favelas tem um comportamento parecido com o das áreas urbanizadas, mas na década de 90 as áreas informais aceleraram o avanço. A expansão da urbanização tem impactos no consumo dos recursos naturais, na qualidade de vida e, de uma maneira geral, na sustentabilidade urbana, mas quando falamos das favelas, além disso, há uma chance muito grande do aumento de ocupação de áreas de risco por populações mais vulneráveis”, explica Julio Cesar Predrassoli, um dos coordenadores do mapeamento de Áreas Urbanizadas do MapBiomas.

De forma geral, a Amazônia lidera o percentual de crescimento das ocupações informais do território: 29,3% do crescimento urbano nesse bioma foi em áreas informais. A região norte possui 13 das 20 cidades com maior proporção de crescimento, com Belém entre as cinco primeiras da lista.

As imagens de satélite permitiram identificar que a ocupação urbana como um todo em áreas de risco aumentou três vezes entre 1985 e 2021. Em áreas informais esse avanço foi ainda maior: 3,4 vezes. De cada 100 hectares de favela, 15 foram construídos em áreas de risco.

Entre as capitais, Belém fica em primeiro lugar em relação à expansão de favelas. Mais da metade do território é ocupado por elas, um total de 51,77%. Manaus vem em seguida, com 47, 84%.

O que se espera com esse estudo é mostrar como as cidades evoluíram, saibam e conheçam o quanto cresceu. A análise temporal das áreas ocupadas informalmente no país mostra que elas são mais sensíveis às políticas econômicas e sociais, crescendo mais em períodos de retração do PIB.

Por G1