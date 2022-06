Manaus fecha ‘Dia D’ com mais de 31 mil doses aplicadas

MANAUS — Mais de 31 mil doses de vacina foram aplicadas pela Prefeitura de Manaus durante o ‘Dia D’ de Multivacinação, realizado neste sábado, 11/6. De acordo com balanço parcial da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela execução da mobilização na capital, do total de vacinas aplicadas, aproximadamente 12 mil foram na zona Leste, 7,4 mil na zona Norte, 6 mil na zona Oeste e 5,6 mil na zona Sul.

Para a mega-ação, que teve o objetivo de aumentar a cobertura vacinal das crianças 0 a 14 anos e dos grupos contemplados nas campanhas de vacinação contra Covid-19 e contra influenza e sarampo, 24 pontos fixos de atendimento permaneceram abertos das 8h até por volta das 18h30, quando os últimos usuários foram vacinados.

Além disso, 75 equipes volantes da secretaria percorreram os bairros da cidade ao longo do dia, com visitas casa a casa. O objetivo foi vacinar, principalmente, as crianças em atraso com a vacina contra a poliomielite e com a pentavalente. Os vacinadores também levaram até os usuários as vacinas contra influenza e a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola).

A procura pela vacina nos pontos fixos foi intensa desde o início da manhã e nem mesmo a chuva, em alguns momentos do dia, impediu os vacinadores de seguirem pelos bairros mapeados como prioritários para a ação. Mais de 250 servidores da saúde estiveram diretamente envolvidos na ação.

Em todos os distritos de saúde, foram aplicadas aproximadamente 12,5 mil doses de influenza, 11 mil contra a Covid-19, 5,7 mil contra o sarampo (tríplice viral), além de 1,7 mil vacinas do calendário nacional de vacinação.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, avaliou o resultado da ação como muito positivo e destacou que a Prefeitura de Manaus está realizando todos os esforços para reverter, na capital, a baixa cobertura vacinal e a ameaça de retorno de doenças imunopreveníveis das quais o país já estava livre, como o sarampo e a poliomielite.

“Este ‘’Dia D’ foi promovido pelo governo do Amazonas em todos os municípios do Estado, e Manaus, mesmo já tendo realizado um ‘Dia D’ recentemente, aderiu à iniciativa como uma oportunidade de aumentar o engajamento das pessoas à vacinação”, afirmou Djalma.

Parceria

A abertura do ‘Dia D’ foi realizada no parque Cidade da Criança, na zona Sul da capital, um dos pontos fixos de vacinação abertos neste sábado.

Além de representantes da Saúde municipal e estadual, estiveram presentes na solenidade a representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, Elena Marta, e a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Romina Carmem Brito.

Elena Marta manifestou a preocupação da Sociedade com as baixas coberturas vacinais no mundo e apontou o impacto negativo do movimento anti-vacina e das fake news no comportamento social contemporâneo.

“Vivemos um cenário vergonhoso em relação à vacinação, com índices de cobertura vacinal que não víamos desde 1987”, disse Elena, enfatizando a necessidade de ampliar o trabalho de esclarecimento sobre a segurança e eficácia dos imunizantes e do histórico positivo das vacinas na saúde das populações.

A promotora Romina Brito também destacou a importância de sensibilizar e conscientizar pais e responsáveis e de colocar o tema como pauta transversal. Ela citou o exemplo recente do projeto “Juntos pela Vida”, lançado pelo Ministério Público, com apoio da Semsa e da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para fortalecer a vacinação do público infantojuvenil na capital.

Rotina

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, Isabel Nascimento, destacou que a oferta de todas as vacinas do calendário básico nacional e as vacinas contra influenza e sarampo estão disponíveis ao longo da semana em mais de 170 unidades da rede municipal de saúde. “Quem não se vacinou neste sábado pode e deve procurar um desses locais para atualizar suas vacinas e as das suas crianças e idosos”.

Isabel também reforçou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em quase 50 pontos de atendimento de segunda a sexta-feira e em dez pontos aos sábados para aplicação de 1ª a 4ª doses, de acordo com o perfil dos usuários.

Os endereços e horários de funcionamento das unidades com oferta de vacinas, assim como os públicos contemplados, podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook).