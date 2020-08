Manaus FC estreia na série C e empata com Vila Nova (GO)

A Arena da Amazônia recebeu na noite deste sábado (8) a partida entre Manaus FC e Vila Nova (GO) pela primeira rodada da Série C do Brasileirão e que marcou o retorno do futebol na capital amazonense. A partida, que finalizou no empate de 1 a 1, contou com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O Manaus FC chegou mais agressivo e ainda no primeiro tempo conseguiu boas oportunidades de gol, mas o placar só foi aberto nos 6 minutos do segundo horário com Fumaça, camisa 93, para o Gavião do Norte. O segundo tempo foi mais movimentando e trabalhoso para o goleiro da equipe amazonense, Jonathan, que fez grandes defesas. Já no último minuto dos acréscimos, Donato, camisa 3, sacramentou o empate. A próxima partida do Manaus será fora da capital e ele encontrará pela frente o Botafogo da Paraíba.

Para esta partida, o Governo, através da Faar, isentou a taxa de aluguel ao time mandante, o Manaus FC. De acordo com o Diretor Executivo Financeiro da Faar, Adérito Penafort Junior, essa é mais uma ação do Governo para incentivar os times profissionais.

“Estávamos todos ansiosos por esse reinício, por esse recomeço. O torcedor amazonense estava esperando o retorno do futebol. Tudo muito diferente, sem a presença deles emanando boas vibrações, mas, nós estamos dando a nossa contribuição, isentamos a taxa de aluguel, disponibilizamos todo o suporte técnico da Arena e com isso tivemos uma boa apresentação do nosso representante”, comentou.

Homenagem – Diante da pandemia que ainda assola o Estado, a Faar aproveitou o retorno do futebol para homenagear médicos, enfermeiros e todos que estavam na linha de frente ao combate da Covid-19, e confeccionou um grande backdrop em agradecimento. Para Diretor-presidente da Faar, Roberto Folhadela, é uma singela, porém justa homenagem.

“É uma justa homenagem aos profissionais da saúde linha de frente na Pandemia. Se estamos voltando hoje as nossas atividades, é muito por causa da disposição e conhecimento desses incansáveis profissionais”, finalizou.

Nota de pesar

O Manaus FC emitiu nota lamentando a morte do socorrista, Antônio Lucas da Silva, de 65 anos, ocorrida neste sábado, 8/8. Ele era servidor da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e também colaborador do clube. Conforme o presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso, Antônio Lucas era uma pessoa muito prestativa. “Era um grande parceiro. Era alguém que sempre se dispunha a ajudar. Perdemos um grande ser humano”, lamentou o dirigente do esmeraldino.



FONTE: Assessoria



Comentarios