Manaus FC bate o Santa Cruz-PE e conquista primeira vitória fora de casa nesta Série C

A estreia da ‘Era Piza’ no Manaus FC foi com vitória e fim de jejum. Neste domingo (1º), o Gavião Real venceu o Santa Cruz-PE por 2 a 1, no estádio do Arruda, no Recife, e alcançou a primeira vitória do time amazonense fora de casa nesta edição da Série C do Brasileiro. De quebra, o Manaus FC subiu para a quinta posição e volta a sonhar com o acesso.

Com gols de Denilson e Rafhael Lucas – Pipico diminuiu para os pernambucanos -, o Manaus FC chegou aos 14 pontos, em dez jogos, e está a apenas dois de entrar no G4. O Santa Cruz, por sua vez, segue na lanterna do Grupo A, com apenas 3 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Gavião Real recebe o Volta Redonda-RJ, na sexta-feira (6), às 19h, em jogo marcado para a Arena da Amazônia.

Mudanças e vitória

Estreando no comando do Manaus FC, o técnico Evaristo Piza teve apenas três dias para montar um time para enfrentar o lanterna Santa Cruz. Com várias mudanças na equipe, como as voltas do goleiro Gleibson e do meia Gabriel Davis, foi pelos pés de outro estreante que o Gavião chegou ao gol do Santinha.

Aos 9 minutos, Gabriel Davis trocou passes com Anderson Paraíba e cruzou na área. O lateral Leonan tentou cortar, mas furou e a bola sobrou na medida para Denilson – apresentado na quarta-feira (28) – abrir o placar para o Manaus: 1 a 0. Depois de sair na frente, o Gavião recuou e levou pressão do Santinha, mas soube se segurar bem.

Na volta do intervalo, a história se repetiu e o Gavião marcou logo no começo. Aos 7 minutos, Gabriel Davis cobrou escanteio na área do Santa Cruz-PE, a zaga não cortou e o lance sobrou para Rafhael Lucas mandar pro gol. A bola ainda desviou na defesa e enganou o goleiro do Santinha: 2 a 0.

Sem vencer a quase quatro meses, o Santinha se lançou ao ataque, mas só conseguiu diminuir nos acréscimos, com Pipico. Aos 46, o volante Tarcísio jogou bola na área do Manaus FC e o atacante cabeceou para dar números finais ao jogo.

“Muito feliz com essa estreia, a equipe com o compromisso muito forte, num jogo difícil, fora de casa. Parece que é simples, olha a tabela e vê um adversário com três pontos, mas saltar a camisa do Santa Cruz, o elenco adversário, os jogadores, o próprio Roberto Fernandes, e a gente soube enfrentar bem esse adversário, soube neutralizar. Fizemos o 2 a 0, e tivemos a possibilidade até de definir na parte final e fazer 3 a 0, e não correr esses riscos finais, mas faz parte”, declarou Evaristo Piza logo após a vitória.

FONTE: D24M

Comentarios