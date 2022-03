‘Manaus Faz Cultura’ propicia mais um espetáculo especial à juventude da zona Norte

A peça “O Despertar de Pedro!”, marcou o encerramento do projeto “Desvendando o Teatro”, que aconteceu na última sexta-feira, 25/3, na sede do Coletivo Soul do Monte, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte. O projeto foi aprovado no edital do programa “Manaus Faz Cultura”, da Prefeitura de Manaus, gerido pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), com apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O presidente do Concultura, Tenório Telles, comentou que a cultura realmente ajuda na salvação e inclusão social das pessoas. “Em consonância com o projeto do prefeito David Almeida de gerar oportunidades artísticas nas periferias de nossa cidade, o projeto Manaus Faz Cultura é uma das ações mais humanas e efetivas em termos de promoção e possibilidades para os jovens e artistas que atuam nas diversas zonas de Manaus. É uma comoção testemunhar o despertar de tantos talentos que estavam esquecidos”, disse.

O coordenador do Coletivo Soul do Monte, Rojefferson Moraes, refletindo sobre as aulas de teatro, os ensaios e a superação do medo que as crianças tinham de falar em público, relembrou uma frase do ator e professor Roger Barbosa.

“As crianças que têm a oportunidade dessa vivência no esporte, e na arte, estarão sempre à frente daquelas que, infelizmente, não tiveram essa oportunidade. E é exatamente isso. Nossas crianças demonstraram a potência que possuem. Estão de parabéns pela coragem, pelo comprometimento, pela disciplina, e por acreditarem que são capazes”, agradeceu Rojefferson, em nome de toda equipe do Soul do Monte.

A oficina é comandada pelo ator e diretor Roger Barbosa, com a participação das crianças e jovens da comunidade do Monte das Oliveiras. A produção da montagem é da produtora cultural, Mel Angeoles.

“Hoje encerramos um ciclo com a apresentação do resultado do processo dessas crianças”, disse Barbosa.

Foram quase dois meses de um processo muito intenso e divertido, junto à galerinha do Soul do Monte, um projeto cultural e social que faz a diferença na vida dos jovens.

