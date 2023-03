Manaus está entre as 20 piores cidades em tratamento de esgoto do país, segundo o Ranking do Saneamento, estudo feio pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com GO Associados, divulgado nesta segunda-feira (20). O documento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2021.

O documento analisa os indicadores de saneamento das 100 maiores cidades do país, que concentram aproximadamente 40% da população brasileira, e faz um ranking com base nos serviços oferecidos e em indicadores de eficiência.

Entre as 100 maiores cidades do país analisadas pelo estudo, a capital amazonense está na 83ª posição do Ranking do Saneamento.

O estudo mostra que Manaus tem 97,5% em Indicador de Atendimento Total de Água e, Indicador de Atendimento Total de Esgoto, de apenas 25,45%. Nos Indicadores de Tratamento de Esgoto, os dados mostram que a cidade tem apenas 21,58% no quesito.

Apesar de estar entre os 20 piores municípios do país, a Águas de Manaus, responsável pelo serviço na capital, alegou que a cidade já avançou 15 posições no ranking desde o início das operações da concessionária, saindo da colocação 98 para a 83 no estudo.

O ranking mostra ainda que a concessionária responsável pelo setor investiu R$ 993,20 milhões entre os anos de 2017 e 2021. Segundo a Águas de Manaus, a cidade é a capital do Norte que mais recebeu investimentos em saneamento básico no Brasil nos últimos cinco anos, o que ajudou na subida no ranking.

“O ranking utiliza dados com defasagem de dois anos – ou seja, o estudo de 2023 tem indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do ano de 2021. Com isso, parte das melhorias realizadas desde a chegada da Aegea em Manaus, nos últimos anos, ainda não foi computada no material divulgado pelo Trata Brasil”, disse a concessionária por meio de nota.

Até 2039, a Águas de Manaus prevê R$ 4,4 bilhões em investimentos. Até 2027, o montante deve ser de R$ 1,8 bilhão.

No ranking, também é possível verificar que Manaus é uma das capitais com maior porcentagem na cobertura de água, com os 97,5% em Indicador de Atendimento Total de Água.

“Para alcançar a universalização do serviço, a empresa fez um trabalho percorrendo todos os bairros de Manaus para mapear locais que não possuíam abastecimento regular. Foram implantados mais de 200 mil metros de novas tubulações de abastecimento, para garantir água tratada de qualidade em locais como becos, palafitas e rip-rap, adaptando as estruturas à geografia de cada local”, informou a Águas de Manaus.